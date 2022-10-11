ВИДЕО ⟩ Юрий Дудь неожиданно обнаружился в Таллинне

Сегодня на канале Юрия вышло видео под название «Пропаганда – топливо войны», где он поговорил с людьми, которые давно исследуют пропаганду и разоблачают ее фейки. Часть видео снята в Таллинне в районе Пирита.

Здесь Дудь пообщался с блогером Антоном Пикули, который уже некоторое время живет в столице Эстонии.

«До войны тебя мало кто знал, хотя ты на Youtube уже более десяти лет. Раньше ты занимался музыкальными пародиями и обзорами на кино. При этом ты всегда интересовался политикой, как-то это вставлял в свои обзоры и музыкальные видео, но конкретно заниматься этим ты стал сначала на «Навальный LIVE» в качестве ведущего, а после начала войны стал делать обзоры пропаганды», – познакомил своего гостя со зрителями Юрий.

Автору и ведущему канала «Разговорный жанр» Антону Пикули 27 лет. Он родился в городе Копейске Челябинской области, сейчас живет в Таллинне.

Антон признался, что когда начинал заниматься обзором пропаганды, сразу понимал, что это шоу будет отличаться от тех, что делают настоящие журналисты.