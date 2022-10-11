Жительница Эльва просит соблюдать осторожность на пешеходном мосту Эльва-Пеэду и в непосредственной близости от него. «К сожалению, железнодорожный мост рядом с ним работает как магнит для молодежи – они часто проводят там время. Некоторые из них бросают камни со стороны железной дороги в сторону пешеходного моста», – говорит жительница Эльва, которая часто гуляет в этом районе, пишет Elu24.
ЧТО ДЕЛАТЬ? ⟩ Жительница Эльва обеспокоена: дети забираются на железнодорожной мост и бросают камни в пешеходов
На пешеходной дороге, ведущей из Эльва в Пеэду, есть параллельные пешеходный и железнодорожный мосты, которые ведут через реку Эльва. Железнодорожный мост – аттракцион для некоторых молодых людей, которые не думают об опасности нахождения на мосту. Рядом с железнодорожными путями лежат рыхлые камни, которые также дают хулиганам возможность бросать камни в реку. Но не только в воду, потому что люди, идущие по пешеходному мосту, также могут попасть под камень.
Лаура (имя изменено, известно редакции), проживающая в Эльва, которая несколько раз сталкивалась с бросающими камни подростками, поделилась в социальных сетях своим опытом.
«Пожалуйста, будьте осторожны на мосту на пешеходной дороге Эльва-Пеэду и в непосредственной близости от него. К сожалению, железнодорожный мост рядом с ним работает как магнит для молодежи – они часто проводят там время. Некоторые из них бросают камни со стороны железной дороги в сторону пешеходного моста. Прохожих прошу быть осторожными, потому что некоторые персонажи кидают камни в пешеходный мост с железной дороги! Короче говоря, они не видят, идет ли там кто-то и куда летят их камни. Железная дорога выше, оттуда они и кидают», – пишет Лаура.
«В прошлом году я проходила мимо, когда совсем недалеко от меня упал камень. Я, естественно, пошла поговорить с мальчиками и была очень зла. Я надеялась, что это прекратилось, но вот несколько дней назад я гуляла там с детьми, и опять то же самое. Совершенно невероятно! К счастью, камень упал в реку, и все были в безопасности, но ребенок, например, теперь вполне резонно боится проходить мимо один. Я сама боюсь за себя, своего ребенка и других прохожих. Камни, судя по всему, от железной дороги и совсем не маленькие. Скорее всего, они не ходят туда каждый день, даже не каждую неделю. Но одного несчастного случая будет достаточно».
«Я совершенно растеряна, и хотя я обычно не пишу в социальных сетях, в этот раз я это делаю, а также прошу других, кто увидит молодых людей на железной дороге, – гоните их оттуда. Железная дорога – не место для игр», – говорит Лаура, которая также обратилась в волостную управу с этой проблемы. «Я уже писала в прошлом году. Теперь я снова им сообщила».
Лаура поговорила со специалистом по общественному порядку волостной управы, с которым они обсудили, что лучшим вариантом будет установка камеры и предупреждающего знака на железнодорожном мосту.
«Камера с запрещающим знаком была бы хорошей комбинацией».
«Довольно часто поезда сигнализируют перед мостом. Судя по всему, либо кто-то снова был на мосту, либо машинисты поездов уже делают это из предосторожности. В прошлом году, если я правильно увидела из дома, тоже был случай, когда поезд должен был притормозить перед мостом как следует. В тот раз я тоже пошла к мосту, и там снова были дети. В тот раз это были дети младшего школьного возраста», – вспоминает Лаура.
Решение надо искать прежде всего в домах детей
Герда Кийпли-Хийр, руководитель отдела социального обеспечения и здравоохранения самоуправления Эльва, утверждает, что это серьезная проблема, решение которой надо искать прежде всего в домах детей. «Очень важно, чтобы родители с самого начала объясняли детям правила поведения и воспитывали в них внимательность к окружающим. Ожидание, что в общественных местах будет больше запрещающих знаков и видеокамер, – это один из способов решения проблемы, а наличие камер действительно помогает выявить нарушителей порядка в некоторых случаях. Однако гораздо важнее заниматься профилактической работой, и эту работу должны выполнять в первую очередь родители», – говорит Кийпли-Хийр.
«Призываем жителей волости Эльва, если вы заметите такие опасные и недопустимые ситуации (не только на этом железнодорожном мосту), то смело сообщайте о них по телефону 112. В будние дни с 8:00 до 17:00 вы также можете обращаться непосредственно к районным полицейским волости Эльва, контакты которых можно найти на сайте самоуправления Эльва».
В комментариях к посту Лауры считают, что о вреде игр на железной дороге могли бы говорить и учителя. «На эту тему могли бы высказаться классные руководители в школе», – считает Лея, оставившая комментарий.