ЧТО ДЕЛАТЬ? ⟩ Жительница Эльва обеспокоена: дети забираются на железнодорожной мост и бросают камни в пешеходов

На пешеходной дороге, ведущей из Эльва в Пеэду, есть параллельные пешеходный и железнодорожный мосты, которые ведут через реку Эльва. Железнодорожный мост – аттракцион для некоторых молодых людей, которые не думают об опасности нахождения на мосту. Рядом с железнодорожными путями лежат рыхлые камни, которые также дают хулиганам возможность бросать камни в реку. Но не только в воду, потому что люди, идущие по пешеходному мосту, также могут попасть под камень.

Пешеходный и железнодорожный мосты на пешеходной дороге Эльва-Пеэду. Фото: Triin Roos, Elu24

Лаура (имя изменено, известно редакции), проживающая в Эльва, которая несколько раз сталкивалась с бросающими камни подростками, поделилась в социальных сетях своим опытом.

«Пожалуйста, будьте осторожны на мосту на пешеходной дороге Эльва-Пеэду и в непосредственной близости от него. К сожалению, железнодорожный мост рядом с ним работает как магнит для молодежи – они часто проводят там время. Некоторые из них бросают камни со стороны железной дороги в сторону пешеходного моста. Прохожих прошу быть осторожными, потому что некоторые персонажи кидают камни в пешеходный мост с железной дороги! Короче говоря, они не видят, идет ли там кто-то и куда летят их камни. Железная дорога выше, оттуда они и кидают», – пишет Лаура.