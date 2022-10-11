ВИДЕО ⟩ Мадонна осветлила брови и перестала быть похожей на себя

64-летняя американская поп-певица Мадонна продолжает эпатировать публику экспериментами с внешностью. Артистка, совсем недавно хваставшаяся в соцсети новой прической, теперь поделилась видео, где примерила на себя модный тренд последних месяцев – высветленные брови, которые вкупе с розовыми волосами знаменитости придавали ей несколько инопланетный вид.

Не обошлось и без редактирования изображения, которым так часто грешит Мадонна. Публикацию она подписала, оставив три сердечка и обойдясь без слов.

Артистка давно прославилась тем, что борется со старением не только с помощью пластических операций и косметических процедур, но и активно ретуширует все свои изображения в соцсетях. Фотографии певицы, сделанные папарацци и периодически попадающие в СМИ, вызывают большой ажиотаж и еще больше осуждения в сторону Мадонны. Поклонники просят ее остановиться и остепениться, а также перестать публиковать провокационный контент, который, как они считают, не соответствует ее возрасту.