У каждого из нас есть свой запах – и это нормально. Но когда он становится слишком резким, неприятным и навязчивым, то лучше провериться на эти три болезни, пишет Лайф.
Дыхание мертвеца: три неприятных запаха, сигнализирующих о больших проблемах со здоровьем
1. Диабет
Когда клетки недополучают энергию из глюкозы, они берут её из жира. Из-за этого печень начинает вырабатывать побочный продукт – кетоны. Их переизбыток вызывает запах ацетона изо рта. Если вы его чувствуете, проверьтесь на диабет.
2. Заболевания печени
Сладковатый и одновременно затхлый запах изо рта не зря называют «дыханием мёртвых» или «печёночным зловонием». Это первый признак печёночной недостаточности, у которой могут быть самые драматичные последствия.
Специфический запах также может напоминать зловония фекалий или свежескошенного сена. Кроме того, он часто исходит не только изо рта, но и от мочи пациента.
3. Заболевания почек
Если почки работают неправильно, они плохо фильтруют кровь. В результате бактерии и лишние белки скапливаются в моче. Из-за этого она начинает пахнуть аммиаком («тухлыми яйцами»), пишет Daily Star. Это очень серьёзный симптом: почечная недостаточность ещё никому не шла на пользу.