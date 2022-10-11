Как сейчас выглядит и чем занимается подросшая дочь Юлии Началовой

«Вчера я приняла участие в гранд-финале музыкального фестиваля «Большая сцена». Это было невероятно!» – написала дочь Юлии Началовой. Подписчики тепло отреагировали на пост, среди них были и звезды шоу-бизнеса. Солистка группы «Блестящие» Ксения Новикова написала: «Верочка, как же красиво, браво!» Александр Панайотов первым оставил свой комментарий в виде сердечка, а певец и выпускник «Фабрики звезд» Юрий Титов написал лаконичное: «Браво!»

Многие фолловеры отметили, что голос Веры похож на мамин: «Юлия подарила свой голос тебе, а ты теперь снова и снова даришь его нам», «Мамины нотки слышны тоже, молодец, девочка, успехов тебе на этом пути». И, конечно, нельзя не отметить – чем старше становится Вера, тем больше она похожа на свою маму.