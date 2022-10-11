Во дворе жилого дома в Кадриорге по ночам происходят странные вещи: как будто портал в ад открывается

Судя по видеороликам, которые опубликовал бизнесмен, происходящее ночью перед его домом больше напоминает открывшийся портал в ад. Рабочие в оранжевой униформе прыгают на ломах, шумит техника для проведения дорожных работ.

«Здорово, что Таллинн ремонтирует маленькие выбоины. Но почему нужно заниматься настолько шумными работами после полуночи, когда люди спят?» – спрашивает Мартин Виллиг на своей странице в Facebook.

Бизнесмен опубликовал видео, снятые около половины первого ночи, когда в Кадриорге велись шумные дорожные работы. «Громче, чем истребители».

Виллиг сказал, что он поинтересовался у рабочих, почему они работают так поздно.

«Рабочие говорят, что им дано соответствующее распоряжение, а сами они в такое время предпочли бы находиться дома. Коммунальный департамент дал разрешение на ночные работы, потому что днем они мешали бы движению автомобилей. А как же ночной покой граждан? – недоумевает Виллиг. – Насколько больше стоит ночная работа, чем дневная? Если из-за дорожного шума днем у людей развиваются хронические болезни, то как быть с бессонными ночами? Город для автомобилей или для людей?»

В комментариях под публикацией Виллига написали, что машина – это святое. «И мешать передвижению святого в дневное время нельзя», – иронизирует комментатор.