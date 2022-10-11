После полуночи в столичном районе Кесклинн происходят странные вещи, которые привели в ярость сооснователя компании Bolt Мартина Виллига. Он сравнивает эти звуки со звуками истребителя, причем по уровню шума, как он считает, побеждают не истребители, пишет Elu24.
Во дворе жилого дома в Кадриорге по ночам происходят странные вещи: как будто портал в ад открывается
Судя по видеороликам, которые опубликовал бизнесмен, происходящее ночью перед его домом больше напоминает открывшийся портал в ад. Рабочие в оранжевой униформе прыгают на ломах, шумит техника для проведения дорожных работ.
«Здорово, что Таллинн ремонтирует маленькие выбоины. Но почему нужно заниматься настолько шумными работами после полуночи, когда люди спят?» – спрашивает Мартин Виллиг на своей странице в Facebook.
Бизнесмен опубликовал видео, снятые около половины первого ночи, когда в Кадриорге велись шумные дорожные работы. «Громче, чем истребители».
Виллиг сказал, что он поинтересовался у рабочих, почему они работают так поздно.
«Рабочие говорят, что им дано соответствующее распоряжение, а сами они в такое время предпочли бы находиться дома. Коммунальный департамент дал разрешение на ночные работы, потому что днем они мешали бы движению автомобилей. А как же ночной покой граждан? – недоумевает Виллиг. – Насколько больше стоит ночная работа, чем дневная? Если из-за дорожного шума днем у людей развиваются хронические болезни, то как быть с бессонными ночами? Город для автомобилей или для людей?»
В комментариях под публикацией Виллига написали, что машина – это святое. «И мешать передвижению святого в дневное время нельзя», – иронизирует комментатор.
«В конце концов, нужно сделать математический расчет: выбрать между 20 сердитыми и невыспавшимися людьми и 2000 сердитыми водителями, простаивающими в пробке», – сказал другой. Один из комментаторов отметил, что если бы строительные работы велись днем, то некоторые полосы движения были бы перекрыты и в результате образовались бы заторы.
Моника Хауканымм (Центристская партия), старейшина района Кесклинн, приносит извинения всем жителям города, которым ночные дорожные работы на перекрестке улиц Кадриорг, Тобиаса и Колласа доставили неудобства. «Это был срочный ремонт по заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства для устранения опасной просадки дорожного покрытия», – пояснила она редакции.
К вечеру понедельника в районную управу не поступило ни одной жалобы от обеспокоенных жителей.
В начале октября Тармо Сульг, заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства, сказал в интервью Pealinn, что ночные работы не нравятся никому: «Это не нравится жителям, это не нравится рабочим, это не нравится и городу Таллинну». Сульг пояснил, что в среднем в год выдается несколько сотен разрешений на ночные работы на центральных улицах Таллинна. «Именно в тех районах, где ходит общественный транспорт и где по каким-либо причинам невозможно работать днем», – добавил он.
«Когда необходимо обосновать, почему какие-то работы приходится проводить в ночное время, мы, конечно, очень внимательно рассматриваем, нужно ли это, зачем это нужно, на какой улице это нужно и что находится рядом –жилая или промышленная зона», – сказал Сульг.
В своем посте на Facebook Виллиг также сослался на статью ERR «Исследование: шум транспорта увеличивает вес и вызывает хронические заболевания».
В своей статье Ханс Орру, доцент кафедры гигиены окружающей среды Тартуского университета, отметил, что чем выше уровень шума, тем больше риск для здоровья. Он также отметил, что в Таллинне около 12 процентов населения серьезно страдают от транспортного шума.