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Во дворе жилого дома в Кадриорге по ночам происходят странные вещи: как будто портал в ад открывается

Кетлин Крузе
Во дворе жилого дома в Кадриорге по ночам происходят странные вещи: как будто портал в ад открывается
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Мартин Виллиг и ночные дорожные работы в Кадриорге, фотоколлаж от редакции
Мартин Виллиг и ночные дорожные работы в Кадриорге, фотоколлаж от редакции Фото: Elu24 kollaaž

После полуночи в столичном районе Кесклинн происходят странные вещи, которые привели в ярость сооснователя компании Bolt Мартина Виллига. Он сравнивает эти звуки со звуками истребителя, причем по уровню шума, как он считает, побеждают не истребители, пишет Elu24.

Судя по видеороликам, которые опубликовал бизнесмен, происходящее ночью перед его домом больше напоминает открывшийся портал в ад. Рабочие в оранжевой униформе прыгают на ломах, шумит техника для проведения дорожных работ. 

«Здорово, что Таллинн ремонтирует маленькие выбоины. Но почему нужно заниматься настолько шумными работами после полуночи, когда люди спят?» – спрашивает Мартин Виллиг на своей странице в Facebook. 

Бизнесмен опубликовал видео, снятые около половины первого ночи, когда в Кадриорге велись шумные дорожные работы. «Громче, чем истребители». 

Виллиг сказал, что он поинтересовался у рабочих, почему они работают так поздно. 

«Рабочие говорят, что им дано соответствующее распоряжение, а сами они в такое время предпочли бы находиться дома. Коммунальный департамент дал разрешение на ночные работы, потому что днем они мешали бы движению автомобилей. А как же ночной покой граждан? – недоумевает Виллиг. – Насколько больше стоит ночная работа, чем дневная? Если из-за дорожного шума днем у людей развиваются хронические болезни, то как быть с бессонными ночами? Город для автомобилей или для людей?»

В комментариях под публикацией Виллига написали, что машина – это святое. «И мешать передвижению святого в дневное время нельзя», – иронизирует комментатор. 

«В конце концов, нужно сделать математический расчет: выбрать между 20 сердитыми и невыспавшимися людьми и 2000 сердитыми водителями, простаивающими в пробке», – сказал другой. Один из комментаторов отметил, что если бы строительные работы велись днем, то некоторые полосы движения были бы перекрыты и в результате образовались бы заторы.

Моника Хауканымм (Центристская партия), старейшина района Кесклинн, приносит извинения всем жителям города, которым ночные дорожные работы на перекрестке улиц Кадриорг, Тобиаса и Колласа доставили неудобства. «Это был срочный ремонт по заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства для устранения опасной просадки дорожного покрытия», – пояснила она редакции.

К вечеру понедельника в районную управу не поступило ни одной жалобы от обеспокоенных жителей.

Старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм (Центристская партия). 
Старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм (Центристская партия). Фото: Eero Vabamägi

В начале октября Тармо Сульг, заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства, сказал в интервью Pealinn, что ночные работы не нравятся никому: «Это не нравится жителям, это не нравится рабочим, это не нравится и городу Таллинну». Сульг пояснил, что в среднем в год выдается несколько сотен разрешений на ночные работы на центральных улицах Таллинна. «Именно в тех районах, где ходит общественный транспорт и где по каким-либо причинам невозможно работать днем», – добавил он.

«Когда необходимо обосновать, почему какие-то работы приходится проводить в ночное время, мы, конечно, очень внимательно рассматриваем, нужно ли это, зачем это нужно, на какой улице это нужно и что находится рядом –жилая или промышленная зона», – сказал Сульг.

В своем посте на Facebook Виллиг также сослался на статью ERR «Исследование: шум транспорта увеличивает вес и вызывает хронические заболевания».

В своей статье Ханс Орру, доцент кафедры гигиены окружающей среды Тартуского университета, отметил, что чем выше уровень шума, тем больше риск для здоровья. Он также отметил, что в Таллинне около 12 процентов населения серьезно страдают от транспортного шума.

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