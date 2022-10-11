Как носить каблуки весь день, не уставая: секрет Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Но долго ходить на шпильке — настоящая пытка! Как же это удается селебрити — например, Кейт, принцессе Уэльской, и Меган, герцогине Сассекской, которые нередко выстаивают в таких туфлях целый день?

Секрет Меган Маркл и Кейт Миддлтон

Звездная стилистка Миранда Холдер недавно рассказала на своей странице в TikTok, что помогает Меган Маркл и Кейт Миддлтон часами вышагивать в неудобной обуви без боли. Оказывается, секрет членов монаршей семьи очень прост.

«И Кейт, и Меган — поклонницы удлиняющих ноги высоких каблуков для официальных мероприятий, но как им удается чувствовать себя комфортно? Обе дамы предпочитают носить туфли, которые им на полразмера больше», — объясняет Холдер.

Вторая хитрость, по словам Миранды, — это специальные силиконовые полустельки и нескользящая липкая лента, которые используют супруги принцев Уильяма и Гарри. Благодаря этим двум лайфхакам обувь не сидит на ноге слишком плотно и не мешает циркуляции крови, и в то же время не болтается, затрудняя ходьбу.

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Тебе предстоит носить шпильку весь день? Вот какие приемы помогут избежать неприятных ощущений и усталости.

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