В жизни каждой девушки случаются моменты, когда надо выглядеть особенно элегантно и женственно, а для создания такого образа обычно необходимы туфли на каблуке, пишет thevoicemag.ru.
Как носить каблуки весь день, не уставая: секрет Кейт Миддлтон и Меган Маркл
Но долго ходить на шпильке — настоящая пытка! Как же это удается селебрити — например, Кейт, принцессе Уэльской, и Меган, герцогине Сассекской, которые нередко выстаивают в таких туфлях целый день?
Секрет Меган Маркл и Кейт Миддлтон
Звездная стилистка Миранда Холдер недавно рассказала на своей странице в TikTok, что помогает Меган Маркл и Кейт Миддлтон часами вышагивать в неудобной обуви без боли. Оказывается, секрет членов монаршей семьи очень прост.
«И Кейт, и Меган — поклонницы удлиняющих ноги высоких каблуков для официальных мероприятий, но как им удается чувствовать себя комфортно? Обе дамы предпочитают носить туфли, которые им на полразмера больше», — объясняет Холдер.
Вторая хитрость, по словам Миранды, — это специальные силиконовые полустельки и нескользящая липкая лента, которые используют супруги принцев Уильяма и Гарри. Благодаря этим двум лайфхакам обувь не сидит на ноге слишком плотно и не мешает циркуляции крови, и в то же время не болтается, затрудняя ходьбу.
Другие лайфхаки
Тебе предстоит носить шпильку весь день? Вот какие приемы помогут избежать неприятных ощущений и усталости.
Инвестируй в качественную обувь
Чем дороже обувь, тем лучше она сделана. Амортизирующая стелька, натуральная кожа, продуманный супинатор и устойчивый каблук не могут стоить копейки.
Покупай обувь вечером
К концу дня нога немного отекает, поэтому нельзя мерить новую пару утром — вечером она может оказаться слишком тесной.
Используйте антиперспирант
Перед тем, как надеть туфли, помой стопы, тщательно их высуши и воспользуйся специальным дезодорантом для ног. Это поможет предотвратить появление пота, из-за которого нога будет скользить внутри обуви.
Тренируйся
Если до этого ты носила исключительно кроссовки и балетки, то к мероприятию, на которое надо надеть шпильки, надо готовиться. Начинай практиковаться заранее, надевая туфли ежедневно и увеличивая количество проведенного в них времени.
Держи спину
Если не хочешь быстро почувствовать себя уставшей, не горбись и не сутулься — это увеличивает нагрузку на позвоночник. А еще не задирай и не опускай голову, а держи подбородок параллельно земле — как объясняет Миранда, именно эта хитрость позволяет Кейт всегда великолепно выглядеть на фотографиях.