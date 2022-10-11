Михаил Афанасьев на протяжении многих лет был клавишником в музыкальном коллективе, передает WomanHit.
Разин сообщил о смерти еще одного участника золотого состава «Ласкового Мая»
Скончался музыкант первого состава группы «Ласковый май». Об этом сообщил в Инстаграме продюсер музыкального коллектива Андрей Разин.
Клавишник Михаил Афанасьев умер 10 октября в Нижнем Новгороде. «Миша бессменно работал в группе, сопровождал все мои концерты. Его все любили, дорожили им и знали, насколько он надежный человек. Приношу искренние соболезнования от своей семьи и от всех ребят из „Ласкового мая“, включая Андрея Гурова. Андрей пришел в группу в 11 лет, и Миша практически стал его шефом», — сказал Разин.
По словам продюсера, Афанасьев несколько лет пробыл в коллективе — он ни с кем не ссорился, а работал в свое удовольствие. «Очень жаль этого парня. Миша был душой компании. Он дал более двух тысяч концертов в группе, всегда работал на тяжелых клавишах», — отметил Андрей.