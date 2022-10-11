На прошедшем в Таллинне благотворительном вечере самым дорогим лотом стала дирижерская палочка: узнайте, за сколько ее купили?

В воскресенье, 9 октября, Таллиннский Ротари-Клуб Reval провел благотворительный вечер Sun Gala в отеле Hilton. Целью гала-вечера был сбор средств на организацию летнего лагеря для детей из малообеспеченных и многодетных семей в Эстонии. На гала-вечере в стиле старого Голливуда присутствовало около 200 гостей, а завершилось мероприятие благотворительным аукционом.