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На прошедшем в Таллинне благотворительном вечере самым дорогим лотом стала дирижерская палочка: узнайте, за сколько ее купили?

Getter Trumsi
, tegevtoimetaja
На прошедшем в Таллинне благотворительном вечере самым дорогим лотом стала дирижерская палочка: узнайте, за сколько ее купили?
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Дирижер Кристьян Ярви выставил на аукцион свою дирижесркую палочку
Дирижер Кристьян Ярви выставил на аукцион свою дирижесркую палочку Фото: Kuvatõmmis «Reporterist»

9 октября на гала-вечере Таллиннского Ротари-Клуба Reval дирижерская палочка эстонского дирижера Кристьяна Ярви была выставлена на аукцион и продана за 12 000 евро, пишет Elu24.

В воскресенье, 9 октября, Таллиннский Ротари-Клуб Reval провел благотворительный вечер Sun Gala в отеле Hilton. Целью гала-вечера был сбор средств на организацию летнего лагеря для детей из малообеспеченных и многодетных семей в Эстонии. На гала-вечере в стиле старого Голливуда присутствовало около 200 гостей, а завершилось мероприятие благотворительным аукционом.

Дирижерская палочка дирижера Кристьяна Ярви была выставлена на аукцион и продана за 12 000 евро. Это стало самым дорогим пожертвованием вечера.

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