ФОТО ⟩ Виктория Боня увеличила губы в три раза, показав результат фанатам

Инновационный способ увеличения губ от Виктории Бони наверняка будет интересен гламурным модницам. Несколько недель Виктория Боня провела у подножия горы Манаслу в Непале и это не могло не сказаться на её внешнем виде. Постоянное яркое солнце, ветер и мороз сделали своё дело: экс-звезда сильно обгорела, лицо ее отекло без привычных уходовых процедур. Вид у холеной красотки на представленных снимках, прямо скажем, не очень.

«Одной из издержек восхождений является вот такой загар альпиниста, похожий на неудачный контуринг. Он возникает из-за отражения ультрафиолетовых и инфракрасных лучей от снега. Создается эффект линзы. Кристально-белый снег, яркое солнце и сухая погода — в горах достаточно 5-10 минут, чтобы загореть и даже покраснеть. Защиты с высочайшей SPF бессильны, хотя у меня еще не так ужасно все. Из-за высокой опасности снежной слепоты, практически всегда на лице большие очки. Еще из минусов это отеки всего — от ног до лица. Губы увеличились раза в три, наверное, обветрились и потрескались», – сетует блогер.