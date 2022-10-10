Сегодня председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Эстонию с визитом, где встретилась, в том числе, с премьер-министром Каей Каллас. Однако, что удивительно, BMW, который возил высокопоставленного чиновник, не имел действующей дорожной страховки, подъезжая к дому Стенбока.
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ФОТО ⟩ Председатель Еврокомиссии рассекает по Таллинну на машине без дорожной страховки
Председатель Еврокомиссии рассекает по Таллинну на машине без дорожной страховки
Внимательный читатель портала Elu24 заметил, что BMW с номерным знаком 014NTY, на котором доехала до дома Стенбока председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, прибывшая сегодня в Эстонию, не имеет действующей дорожной страховки.
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