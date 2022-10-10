ФОТО ⟩ Председатель Еврокомиссии рассекает по Таллинну на машине без дорожной страховки

Сегодня председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Эстонию с визитом, где встретилась, в том числе, с премьер-министром Каей Каллас. Однако, что удивительно, BMW, который возил высокопоставленного чиновник, не имел действующей дорожной страховки, подъезжая к дому Стенбока.