В понедельник поздно вечером начинается очередной сезон скандального эстонского реалити-шоу Rannamaja, по этому случаю его участники решили порезвиться в уличном джакузи, которое установили в столичном районе Ласнамяэ.
Для подписчиков
СПАСИБО, ЧТО НЕ БЕЗ ТРУСОВ ⟩ По Ласнамяэ разгуливали горячие парни в одних полотенцах (ГАЛЕРЕЯ)
По Ласнамяэ разгуливали горячие парни в одних полотенцах (ГАЛЕРЕЯ)
Третий сезон реалити-шоу Rannamaja начнется для ценителей программ с перчинкой уже сегодня на TV3.
Ключевые слова