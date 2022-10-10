СПАСИБО, ЧТО НЕ БЕЗ ТРУСОВ ⟩ По Ласнамяэ разгуливали горячие парни в одних полотенцах (ГАЛЕРЕЯ)

Третий сезон реалити-шоу Rannamaja начнется для ценителей программ с перчинкой уже сегодня на TV3.

Что может быть лучше, чем джакузи посреди Петербургского шоссе в холодный осенний день? Будущие эстонские телезвезды решили ярко начать новый сезон скандального телешоу.