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СПАСИБО, ЧТО НЕ БЕЗ ТРУСОВ ⟩ По Ласнамяэ разгуливали горячие парни в одних полотенцах (ГАЛЕРЕЯ)

Limon.ee
По Ласнамяэ разгуливали горячие парни в одних полотенцах (ГАЛЕРЕЯ)
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Фото: TV3

В понедельник поздно вечером начинается очередной сезон скандального эстонского реалити-шоу Rannamaja, по этому случаю его участники решили порезвиться в уличном джакузи, которое установили в столичном районе Ласнамяэ. 

Третий сезон реалити-шоу Rannamaja начнется для ценителей программ с перчинкой уже сегодня на TV3. 

Что может быть лучше, чем джакузи посреди Петербургского шоссе в холодный осенний день? Будущие эстонские телезвезды решили ярко начать новый сезон скандального телешоу. 

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