В понедельник вечером в таллиннском микрорайоне Каламая автомобиль, в котором находилась компания из четырех человек, проигнорировал временное строительное ограждение и въехал на территорию раскопок, пишет Elu24.
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ФОТО, ВИДЕО ⟩ Ночные страсти в Каламая: поворот не туда завершился для водителя и трех его пассажиров в больнице
Ночные страсти в Каламая: поворот не туда завершился для водителя и трех его пассажиров в больнице
Примерно в 23:30 на перекрестке улиц Соо и Вана-Каламая в Таллинне произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором автомобиль с компанией из четырех человек в салоне снес строительное ограждение, перевернулся и упал на раскопанную строительную площадку. Для компании путешествие сначала продолжилось в песчаной куче, а потом закончилось в больнице.