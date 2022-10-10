ФОТО, ВИДЕО ⟩ Ночные страсти в Каламая: поворот не туда завершился для водителя и трех его пассажиров в больнице

Примерно в 23:30 на перекрестке улиц Соо и Вана-Каламая в Таллинне произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором автомобиль с компанией из четырех человек в салоне снес строительное ограждение, перевернулся и упал на раскопанную строительную площадку. Для компании путешествие сначала продолжилось в песчаной куче, а потом закончилось в больнице.