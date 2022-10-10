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ФОТО, ВИДЕО ⟩ Ночные страсти в Каламая: поворот не туда завершился для водителя и трех его пассажиров в больнице

Кетлин Крузе
Ночные страсти в Каламая: поворот не туда завершился для водителя и трех его пассажиров в больнице
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Фото: Taavi Sepp

В понедельник вечером в таллиннском микрорайоне Каламая автомобиль, в котором находилась компания из четырех человек, проигнорировал временное строительное ограждение и въехал на территорию раскопок, пишет Elu24.

Примерно в 23:30 на перекрестке улиц Соо и Вана-Каламая в Таллинне произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором автомобиль с компанией из четырех человек в салоне снес строительное ограждение, перевернулся и упал на раскопанную строительную площадку. Для компании путешествие сначала продолжилось в песчаной куче, а потом закончилось в больнице. 

Пресс-секретарь PPA Анника Максимов прокомментировала произошедшее: «Согласно первоначальным данным, автомобиль Ford Focus C-Max, которым управлял 28-летний мужчина, въехал в строительное ограждение, перевернулся и оказался на строительной площадке, где ведутся раскопки. Водитель и пассажиры – 36-летний мужчина и женщины 21 и 18 лет – были доставлены в Северо-Эстонскую региональную больницу».

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