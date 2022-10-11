ФОТО И ВИДЕО ⟩ Ход конем: теперь жительницам Таллинна помогают худеть лошади

Три с половиной месяца назад жительница Таллинна Галина Вороная заметила, что несмотря на сильное желание похудеть, после рождения двойняшек стала очень много есть. Так Галина попала на проект Валентины Пуртовой, где сумела обуздать не только свой аппетит, но и коня, оказавшись на нем в прямом смысле слова.

Галина и Калипсо. Лошадь – замечательный фитнес-тренер и психолог одновременно. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Трансформационный коуч Валентина Пуртова уверена, что худеть нужно начинать с головы. Очень часто для запуска процесса сброса веса достаточно изменить свое психоэмоциональное состояние.

«Наше тело с нами разговаривает, и лишний вес – это способ сообщить нам, что что-то с ним не так, и с этим надо поработать, – говорит Валентина. – Наше тело так устроено, что оно оставляет в памяти все переживания, с которыми мы сталкивались в нашей жизни. И мы, сами того не понимая, начинаем заедать свои чувства».

Так, причиной лишнего веса часто становятся проблемы с непроработанными эмоциями, пережитое насилие, предательство, какие-то травмы прошлого, которые не дают покоя.

«Коучинг может помочь нам что-то изменить в нашей голове, чтобы проще относиться к еде, – объясняет Валентина. – То есть убрать зависимость от сладкого, склонность к перееданию, потребность «догнаться» чем-нибудь после основного приема пищи. Также мы прорабатываем страхи. Часто есть даже элементарный страх – стать стройной».