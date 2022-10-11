Галина Вороная без изнурительных спортивных нагрузок и диет скинула за три месяца десять килограммов. Жительница Таллинна стала участницей проекта «Худеем в стиле коуч», где помимо психологических тренингов худеющие работают с лошадьми. Смотрите видео!
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Ход конем: теперь жительницам Таллинна помогают худеть лошади
Три с половиной месяца назад жительница Таллинна Галина Вороная заметила, что несмотря на сильное желание похудеть, после рождения двойняшек стала очень много есть. Так Галина попала на проект Валентины Пуртовой, где сумела обуздать не только свой аппетит, но и коня, оказавшись на нем в прямом смысле слова.
Трансформационный коуч Валентина Пуртова уверена, что худеть нужно начинать с головы. Очень часто для запуска процесса сброса веса достаточно изменить свое психоэмоциональное состояние.
«Наше тело с нами разговаривает, и лишний вес – это способ сообщить нам, что что-то с ним не так, и с этим надо поработать, – говорит Валентина. – Наше тело так устроено, что оно оставляет в памяти все переживания, с которыми мы сталкивались в нашей жизни. И мы, сами того не понимая, начинаем заедать свои чувства».
Так, причиной лишнего веса часто становятся проблемы с непроработанными эмоциями, пережитое насилие, предательство, какие-то травмы прошлого, которые не дают покоя.
«Коучинг может помочь нам что-то изменить в нашей голове, чтобы проще относиться к еде, – объясняет Валентина. – То есть убрать зависимость от сладкого, склонность к перееданию, потребность «догнаться» чем-нибудь после основного приема пищи. Также мы прорабатываем страхи. Часто есть даже элементарный страх – стать стройной».
А поскольку Валентина Пуртова уже не первый год ведет в Эстонии трансформационную терапию с лошадьми, она подумала: а почему бы не привлечь к проекту похудения и животных?
Лошадь – это наше зеркало. Оно отражает то, что мы чувствуем, что из себя представляем. Лошадь подсказывает, в чем наши слабости и сила, помогает прислушаться к себе, осознать страхи и начать с ними работать. Терапия с лошадьми – это прежде всего работа над собой. Вы учитесь контролировать эмоции, справляться с переживаниями, отстаивать себя.
«Мы же можем себя где-то обманывать, часто к каким-то вещам относимся поверхностно, но при уходе в терапию с лошадью у нас нет шансов на обман.
Лошадь полностью отобразит все то, что мы долгое время в себе не замечали», –
говорит Валентина, а ее верный помощник по трансформационной терапии, конь по кличке Калипсо, в подтверждение этих слов бьет о землю копытом.
Ход конем
Свой проект «Похудеть в стиле коуч» Валентина Пуртова открыла три месяца назад. После рождения третьего ребенка она и сама хотела избавиться от лишних килограммов, которые никак не желали уходить. Тогда сертифицированный коуч разработала программу и нашла женщин, которые с радостью согласились принять в ней участие.
«На старте нас было десять человек, до финиша дошло четверо, – рассказывает Валентина. – Но те, кто дошел до конца, получили ощутимый результат. Кто-то убрал восемь лишних килограммов, кто-то десять, а кто-то вообще шестнадцать!»
За три месяца – это действительно похвальные результаты, учитывая, что участницы проекта не морили себя голодом и не потели в спортзалах.
Смотрите фотографии участниц проекта до и после:
На тренировке, которая является, пожалуй, самой зрелищной и захватывающей частью проекта похудения, участницы знакомятся с лощадью, чистят ее, подготавливают снаряжение. Для тех, кто так и не решается оседлать коня и ездить верхом, предусмотрены поблажки: с лошадью можно просто гулять и общаться, держа ее под уздцы. Валентина Пуртова следит за взаимодействием участниц ее проекта с лошадьми и всю тренировку делает важные записи. После верховых занятий трансформационный коуч подробно разбирает свои наблюдения с участницами проекта, которые делают записи в специальных рабочих тетрадях.
Галина Вороная, участница проекта «Худеем в стиле коучинг»
– Сначала я не очень верила в свои результаты, но за три с половиной месяца скинула десять килограммов. И это не конец, это только начало. Это большая работа, в первую очередь работа с головой, со своими чувствами, эмоциями, которые, как правило, мы обычно и заедаем.
– Галина, придерживались ли вы какой-то диеты во время проекта? Какие были физические нагрузки? Разумеется, верховая езда, тоже дело энергозатратное.
– Диеты никакой у меня не было, но я старалась пересматривать свои пищевые привычки, у меня появилось больше ответственности за мое питание. Стала больше пить воды. Обязательных физических нагрузок не было, просто хотелось двигаться, кататься на велосипеде, подолгу гулять.
– Галина расскажите, какие упражнения вы делали с лошадью? До этого вы никогда верхом не катались?
– Это был первый опыт. Сначала мы познакомились с лошадью, чистили ее саму, ее копыта. Учились доверять друг другу. Было непонятно, чего ожидать от лошади. Вначале мы ходили на ипподроме в загоне рядом с лошадью, потом были прогулки верхом.
– Что изменилось после этих занятий у вас внутри?
– Это такая работа, когда учишься доверять лошади, когда начинаешь задавать себе правильные вопросы. Удивительно, но ответы начинают приходить сами собой, и тогда внутренние страхи и проблемы уже не нужно заедать, не нужно себе это компенсировать сладостями. А ведь это то, почему мы обычно набираем лишний вес.