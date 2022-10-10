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Заключенный Вируской тюрьмы недоволен медицинским обслуживанием: два года ждал приема у стоматолога

Анналийза Кёсс
Заключенный Вируской тюрьмы недоволен медицинским обслуживанием: два года ждал приема у стоматолога
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Фото: Shutterstock

«За два года два зуба сломались пополам», – жалуется заключенный Вируской тюрьмы Карел, которого не устраивает местное медицинское обслуживание. «Если заключенный обращается в медицинское отделение с проблемами со здоровьем, время приема зависит от того, насколько серьезна и неотложна проблема», – говорит Лийс Лумисте, советник по связям с общественностью тюремной службы Министерства юстиции, пишет Elu24.

С Elu24 связался Карел, 20-летний заключенный Вируской тюрьмы, который считает, что медицинское обслуживание в тюрьме очень плохое, а иногда и вовсе отсутствует. «Начнем со стоматолога. Как только я попал в тюрьму, я записался на прием к дантисту. Но я ждал этого времени два года, и за это время два зуба сломались пополам», – рассказывает молодой человек, отсидевший в тюрьме два года и семь месяцев.

В последние четыре-пять месяцев он лечил зубы, но, по его мнению, безуспешно. «Но я не врач и не могу дать такую ​​точную оценку. По крайней мере, сейчас этим занимаются», – недовольно говорит он.

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