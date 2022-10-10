Заключенный Вируской тюрьмы недоволен медицинским обслуживанием: два года ждал приема у стоматолога

С Elu24 связался Карел, 20-летний заключенный Вируской тюрьмы, который считает, что медицинское обслуживание в тюрьме очень плохое, а иногда и вовсе отсутствует. «Начнем со стоматолога. Как только я попал в тюрьму, я записался на прием к дантисту. Но я ждал этого времени два года, и за это время два зуба сломались пополам», – рассказывает молодой человек, отсидевший в тюрьме два года и семь месяцев.