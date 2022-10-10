Проживающая сейчас в Латвии украинская артистка Светлана Лобода сегодня прокомментировала беспрецедентный ракетный террор, совершенный ВС РФ как в Киеве, так и в большинстве городов Украины.
Светлана Лобода об ужасах в Украине: «Армия РФ терпит позорное поражение на нашей земле!»
Первый пост она опубликовала сегодня в первой половине дня на своей странице в Instagram, на снимке последствия ракетных ударов по Киеву.
«Сегодняшнее утро для каждого украинца началось с массового ракетного удара, который один за одним бесчеловечно и жестоко вновь и вновь наносят войска РФ. Ракеты были направлены в каждый город Украины. На данный момент официально подтверждены взрывы в Киеве, Днепре, Львове, Тернополе и Запорожье. Больше всего сегодня пострадал Киев.
Известно, что в результате ракетного удара погибло 8 человек и 20 ранены. Точное количество жертв ещё устанавливается. (число жертв постоянно растет – прим.ред.). Дорогие, берегите себя! Не игнорируйте сигналов тревоги! И не выходите из укрытий, пока не представится это возможны», – написала в понедельник в первой половине дня артистка.
К следующей публикации Светлана Лобода прикрепила видео, на котором тысячи людей укрываются от бомбежек в метро. Украинцы не сдаются, поют украинские народные песни.
«Армия Рф терпит позорное поражение на нашей земле! За это убивает мирных людей, тех, кого пришли «освобождать»! Украина – великая нация. Нас не запугать! И с каждым ударом мы становимся еще сильнее, ещё сплоченнее! Слава Украине!!!» – пишет Лобода.