Светлана Лобода об ужасах в Украине: «Армия РФ терпит позорное поражение на нашей земле!»

Первый пост она опубликовала сегодня в первой половине дня на своей странице в Instagram, на снимке последствия ракетных ударов по Киеву.

«Сегодняшнее утро для каждого украинца началось с массового ракетного удара, который один за одним бесчеловечно и жестоко вновь и вновь наносят войска РФ. Ракеты были направлены в каждый город Украины. На данный момент официально подтверждены взрывы в Киеве, Днепре, Львове, Тернополе и Запорожье. Больше всего сегодня пострадал Киев.

Известно, что в результате ракетного удара погибло 8 человек и 20 ранены. Точное количество жертв ещё устанавливается. (число жертв постоянно растет – прим.ред.). Дорогие, берегите себя! Не игнорируйте сигналов тревоги! И не выходите из укрытий, пока не представится это возможны», – написала в понедельник в первой половине дня артистка.

К следующей публикации Светлана Лобода прикрепила видео, на котором тысячи людей укрываются от бомбежек в метро. Украинцы не сдаются, поют украинские народные песни.