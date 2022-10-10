ФОТО ⟩ Эстонские звезды бодибилдинга и фитнеса заняли лучшие места на чемпионате северных стран

На чемпионате северных стран по бодибилдингу и фитнесу, проходившем в Лахти, Финляндия, три звезды эстонского спорта завоевали самые яркие медали.

Марис Лембер заняла первое место в категории Wellness среди участников ростом до 168 сантиметров. Анна Белова завоевала золото в фитнес-бикини в категории роста до 166 сантиметров.

Среди мужчин в категории классического культуризма победил Олари Перлин.

Олари Перлин. Фото: Erakogu

Маргит Куузе и Кристийн Хелен Вери, участвовавшие в категории «Женское бикини», привезли в Эстонию серебряную медаль в открытой категории «Женский акробатический фитнес».

Кристийн Хелен Вери. Фото: Erakogu

В это же время в городе Кладно, Чехия, прошли соревнования IFBB Fitness Mania Classic, где Агне Кивисельг завоевала серебряную медаль в категории фитнес-бикини среди женщин до 169 см.

Рамиль Липп получил бронзовую медаль в категории Classic Physique Open и четвертое место в открытом классе классического бодибилдинга.

Рамиль Липп. Фото: Erakogu