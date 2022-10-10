В минувшие выходные в Лахти, Финляндия, прошел чемпионат Международной федерации бодибилдинга и фитнеса (IFBB) Северной Европы. Эстонские спортсмены вернулись домой с тремя золотыми медалями, пишет Elu24.
ФОТО ⟩ Эстонские звезды бодибилдинга и фитнеса заняли лучшие места на чемпионате северных стран
На чемпионате северных стран по бодибилдингу и фитнесу, проходившем в Лахти, Финляндия, три звезды эстонского спорта завоевали самые яркие медали.
Марис Лембер заняла первое место в категории Wellness среди участников ростом до 168 сантиметров. Анна Белова завоевала золото в фитнес-бикини в категории роста до 166 сантиметров.
Среди мужчин в категории классического культуризма победил Олари Перлин.
Маргит Куузе и Кристийн Хелен Вери, участвовавшие в категории «Женское бикини», привезли в Эстонию серебряную медаль в открытой категории «Женский акробатический фитнес».
В это же время в городе Кладно, Чехия, прошли соревнования IFBB Fitness Mania Classic, где Агне Кивисельг завоевала серебряную медаль в категории фитнес-бикини среди женщин до 169 см.
Рамиль Липп получил бронзовую медаль в категории Classic Physique Open и четвертое место в открытом классе классического бодибилдинга.
В предстоящие выходные в Пярнуском концертном зале пройдет чемпионат Эстонии, где на сцену выйдут многие наши лучшие бодибилдеры и фитнес-спортсмены.