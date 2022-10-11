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Крутите барабан: девять вещей, которые вы всегда боялись загрузить в стиральную машину, а зря

Limon.ee
Крутите барабан: девять вещей, которые вы всегда боялись загрузить в стиральную машину, а зря
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Стиральная машина. Фото иллюстративное.
Стиральная машина. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Стиральная машина творит чудеса – и это не рекламный слоган. Поверьте, вы недооцениваете вашу палочку-выручалочку. В ней можно, не опасаясь, чистить эти вещи, чтобы ещё немного облегчить себе жизнь, пишет Лайф.

1. Шторки для ванной комнаты

Со временем шторка из ванной комнаты может покрыться плесенью. Чтобы этого избежать, просто загрузите её в стиральную машину и запустите программу холодной стирки. Вместе со шторкой можно положить несколько полотенец – они окажут эффект скраба.

2. Декоративные подушки

В стиральную машину нельзя загружать только подушки с эффектом памяти, которые производят из специальной пены. Обычные и декоративные стирать в машине никто не запрещает. Используйте режим бережной стирки, тёплую воду и мягкое моющее средство. Не забудьте высушить подушки – на воздухе или в сушильной машине. Если сушить решили в машинке, загрузите в неё ещё и теннисные мячи: они будут взбивать подушки, пока те сохнут.

3. Коврики

Стиральную машину можно использовать для чистки автомобильных ковриков. Главное, чтобы они не были слишком большими и тяжёлыми. Также можно постирать коврики для ванной с резиновой подкладкой. Но не стоит увлекаться, иначе резина потеряет сцепление с полом. В стиралку не страшно загрузить даже коврик для йоги, только отключите отжим.

4. Кожаные изделия

За кожей непросто ухаживать. Всегда читайте инструкцию к изделию, прежде чем что-то с ним сделать. Но сумки и кошельки наверняка скажут вам спасибо, если вы их постираете. Используйте бережный режим и мягкое моющее средство, а затем тщательно высушите изделие. Не бойтесь нанести на кожу немного кондиционера в конце.

5. Авоськи

Продуктовые сумки снова в тренде: сейчас модно отказываться от одноразовых пакетов в угоду экологии. Но пакеты не нужно было стирать, а сумку нужно, ведь она грязнится и может испачкать купленные продукты. В стиральную машину можно спокойно загружать сумки из холста, хлопка и полиэстера.

6. Резинки для волос

Где они только не бывают за день: на волосах, на запястье, в кармане, на дне сумки. Пот, грязь, косметика – вот три главные причины, почему резинки нужно регулярно стирать. Только не забудьте положить их в мешок-сетку перед загрузкой в машину.

7. Половые тряпки

Отжать тряпку в ведро – это не значит сделать её чище. А ведь она по понятным причинам нуждается в чистке сильнее, чем что бы то ни было. Положитесь на стиральную машину: горячая вода и обычное моющее средство сделают своё дело. Только, как и в случае с резинками, тут не обойтись без мешка-сетки.

8. Губки

Губки для кухни и ванной быстро изнашиваются, но не стоит выбрасывать их только из-за того, что они стали грязными. Их тоже можно постирать в мешке-сетке и максимально горячей воде. И не беспокойтесь, что они развалятся, ведь губки изначально созданы для того, чтобы мокнуть. Кстати, вместо стиральной их можно положить в посудомоечную машину.

9. Рюкзаки

Просто выложите всё из рюкзака, выверните его наизнанку и загрузите в стиральную машину. Готово, он опять как новый! Только высушите рюкзак, прежде чем снова использовать.

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