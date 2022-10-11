Крутите барабан: девять вещей, которые вы всегда боялись загрузить в стиральную машину, а зря

5. Авоськи

Продуктовые сумки снова в тренде: сейчас модно отказываться от одноразовых пакетов в угоду экологии. Но пакеты не нужно было стирать, а сумку нужно, ведь она грязнится и может испачкать купленные продукты. В стиральную машину можно спокойно загружать сумки из холста, хлопка и полиэстера.

6. Резинки для волос

Где они только не бывают за день: на волосах, на запястье, в кармане, на дне сумки. Пот, грязь, косметика – вот три главные причины, почему резинки нужно регулярно стирать. Только не забудьте положить их в мешок-сетку перед загрузкой в машину.

7. Половые тряпки

Отжать тряпку в ведро – это не значит сделать её чище. А ведь она по понятным причинам нуждается в чистке сильнее, чем что бы то ни было. Положитесь на стиральную машину: горячая вода и обычное моющее средство сделают своё дело. Только, как и в случае с резинками, тут не обойтись без мешка-сетки.

8. Губки

Губки для кухни и ванной быстро изнашиваются, но не стоит выбрасывать их только из-за того, что они стали грязными. Их тоже можно постирать в мешке-сетке и максимально горячей воде. И не беспокойтесь, что они развалятся, ведь губки изначально созданы для того, чтобы мокнуть. Кстати, вместо стиральной их можно положить в посудомоечную машину.

9. Рюкзаки