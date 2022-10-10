Российский режиссер фильмов для взрослых судится с эстонским городом

«Это самый красивый и старый дом в Хаапсалу, его построили в 1664 году. Здесь часто бывали русские цари – от Петра I до Николая II, и сюда любил захаживать Чайковский.

Со стороны двора у нас живописный берег моря с лебедями, а с улицы – Епископский замок со знаменитым призраком Белой Дамы.

В моем нотариальном договоре имеется отметка о необходимости бережного отношения к обитающей на чердаке дома колонии летучих мышей. Шведский король за что-то лично даровал мышкам и их потомству какие-то почетные привилегии»,