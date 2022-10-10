Рената Литвинова опубликовала свежий снимок с дочерью

Как известно, дочери Ульяне 21 год. На снимке актриса одета в длинную шубу с леопардовым принтом, черные леггинсы и туфли на каблуке, а ее дочь — в черные кожаные штаны и черный обтягивающий топ с глубоким декольте. «Куда мы идем на образе? Причем я в эко-шубе», — подписала пост Литвинова. Подписчики звезды предположили, что фото было сделано в начале октября, когда Рената с дочерью посетили показ модного дома Balenciaga, который прошел в рамках Недели моды в Париже.