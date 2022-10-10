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Рената Литвинова опубликовала свежий снимок с дочерью

Limon.ee
Рената Литвинова опубликовала свежий снимок с дочерью
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Рената Литвинова
Рената Литвинова Фото: Shutterstock

Актриса театра и кино, режиссер и сценарист Рената Литвинова опубликовала в Инстаграме новую фотографию с дочерью.

Как известно, дочери Ульяне 21 год. На снимке актриса одета в длинную шубу с леопардовым принтом, черные леггинсы и туфли на каблуке, а ее дочь — в черные кожаные штаны и черный обтягивающий топ с глубоким декольте. «Куда мы идем на образе? Причем я в эко-шубе», — подписала пост Литвинова. Подписчики звезды предположили, что фото было сделано в начале октября, когда Рената с дочерью посетили показ модного дома Balenciaga, который прошел в рамках Недели моды в Париже.

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