Неделя с иллюзией стабильности: астропрогноз Василисы Володиной на 10-16 октября

Наступившая неделя – 10-16 октября – принесла очень опрометчивое ощущение, что все карты выложены на стол и новых сюрпризов уже не будет, предупредила астролог Василиса Володина. Есть все основания полагать, что нас ждут новые «подарки» и неожиданности, о которых мы узнаем ближе к коридору затмений (23 октября – 10 ноября), пишет Life.

«Всё непросто, и пока не будет становиться проще. Хотя конец октября по общественно-политическим событиям будет ещё напряженнее», – говорит Василиса Володина.

Как действовать в период с 10 по 16 октября?

Главное сейчас – не действовать впопыхах, каждый шаг серьёзно обдумывать, взвешивая все за и против, а ещё не доверять чужим словам. К такому поведению предрасполагает положение Марса, зависшего на всю неделю в точном квадрате к Нептуну. В период с 10 по 16 октября велик риск принять неверные решения, что аукнется в середине ноября. Не исключено, что всё, за что мы берёмся сейчас, придется переделывать, заметила Володина.

«Нельзя метаться, менять мнение, суетиться. Можно, выбрав определенное направление действий, сменить его в случае необходимости после 20 октября», –говорит астролог.

Текущая неделя запомнится нам иллюзией большей стабильности: хоть это и станет неким обманом, в любом случае будет меньше нервотрёпки. В жизни больше спокойствия и конструктива, появится возможность собрать себя и начать действовать.

«Больше приятных собеседников (которым не стоит особенно верить), теснее дружеские узы. Ответственнее все, на кого хочется рассчитывать», – говорит Володина.