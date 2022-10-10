Жизнь пока не становится проще. Сейчас высок риск принятия неверных решений, которые аукнутся уже в ноябре.
Неделя с иллюзией стабильности: астропрогноз Василисы Володиной на 10-16 октября
Наступившая неделя – 10-16 октября – принесла очень опрометчивое ощущение, что все карты выложены на стол и новых сюрпризов уже не будет, предупредила астролог Василиса Володина. Есть все основания полагать, что нас ждут новые «подарки» и неожиданности, о которых мы узнаем ближе к коридору затмений (23 октября – 10 ноября), пишет Life.
«Всё непросто, и пока не будет становиться проще. Хотя конец октября по общественно-политическим событиям будет ещё напряженнее», – говорит Василиса Володина.
Как действовать в период с 10 по 16 октября?
Главное сейчас – не действовать впопыхах, каждый шаг серьёзно обдумывать, взвешивая все за и против, а ещё не доверять чужим словам. К такому поведению предрасполагает положение Марса, зависшего на всю неделю в точном квадрате к Нептуну. В период с 10 по 16 октября велик риск принять неверные решения, что аукнется в середине ноября. Не исключено, что всё, за что мы берёмся сейчас, придется переделывать, заметила Володина.
«Нельзя метаться, менять мнение, суетиться. Можно, выбрав определенное направление действий, сменить его в случае необходимости после 20 октября», –говорит астролог.
Текущая неделя запомнится нам иллюзией большей стабильности: хоть это и станет неким обманом, в любом случае будет меньше нервотрёпки. В жизни больше спокойствия и конструктива, появится возможность собрать себя и начать действовать.
«Больше приятных собеседников (которым не стоит особенно верить), теснее дружеские узы. Ответственнее все, на кого хочется рассчитывать», – говорит Володина.
Неделя с 10 по 16 октября подходит для совещаний, мозговых штурмов и работы в коллективе. Уделите время домашним делам, общению с близкими и проработке эмоционального интеллекта. Лучшими днями этой недели станут 11 и 13 октября, а самой эмоциональной датой будет 16 октября.