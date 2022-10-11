Семь причин, по которым не стоит хранить подарки от бывших возлюбленных: срочно избавьтесь от них

Если нет желания каждый день разыгрывать знаменитую трагедию Шекспира и отвечать на вопрос «Молилась ли ты на ночь, Дездемона?», то лучше найти для даров экс-бойфренда другое место — мусоропровод, например. Ну, или хотя бы не рассказывать, кто именно купил вам эти розовые трусы с бантиком.

Отрицательная энергетика

Немного спорный, но вполне возможный момент. Если верить некоторым эзотерикам, вещи, подаренные во время неудачного романа, могут хранить негативную энергию и плохо влиять на вашу жизнь в целом и самочувствие в частности. Особенно неприятно, если предыдущий партнер увлекался какими-нибудь эзотерическими практиками.

Конечно, маловероятно, что он со словами «Колдуй баба, колдуй дед» сидел и ворожил вам порчу на диарею, но все же его подарки лучше не хранить, просто на всякий случай.