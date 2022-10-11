Wday.ru рассказывает, почему некоторые подарки бывших бойфрендов стоит выбросить сразу же после расставания.
Семь причин, по которым не стоит хранить подарки от бывших возлюбленных: срочно избавьтесь от них
После разрыва вы можете смело оставить себе дорогостоящие презенты — это ваша моральная компенсация. С незначительными подарками дело обстоит иначе. Пусть мужчина забирает с собой: картину, корзину, картонку, плюшевую собачонку и вообще всю мелкую ерунду, которую он вам «щедро» преподнес. А если партнер решил гордо удалиться в закат налегке, то вам стоит самостоятельно выкинуть все ненужное.
Расставание — тяжелый процесс, и он не станет проще, если у вас будет возможность обливаться слезами над фарфоровым слоником, которого бывший купил для вас на ярмарке. Если не поднимается рука переселить злосчастного слона в мусорное ведро, то хотя бы отправьте его в ссылку, например, на дачу. С глаз долой, из сердца вон.
Ревность нынешнего партнера
Если нет желания каждый день разыгрывать знаменитую трагедию Шекспира и отвечать на вопрос «Молилась ли ты на ночь, Дездемона?», то лучше найти для даров экс-бойфренда другое место — мусоропровод, например. Ну, или хотя бы не рассказывать, кто именно купил вам эти розовые трусы с бантиком.
Немного спорный, но вполне возможный момент. Если верить некоторым эзотерикам, вещи, подаренные во время неудачного романа, могут хранить негативную энергию и плохо влиять на вашу жизнь в целом и самочувствие в частности. Особенно неприятно, если предыдущий партнер увлекался какими-нибудь эзотерическими практиками.
Как только ваш взгляд падает на сковородку, сразу вспоминаете, что бывший дурак, уши у него холодные и вообще вы хотели духи, а не кухонную утварь? Бить его неудачным презентом поздно и кстати уголовно наказуемо, а вот выбросить или передарить сковороду можно.
Довольно сложно начать новые отношения, когда вы застряли в предыдущих. Если будете слишком долго убиваться, то все классные парни достанутся девушкам, которые в баре пьют коктейль «Секс на пляже», а не успокоительные таблетки. Поэтому с подарками, которые остались после законченного романа, нужно попрощаться, если не хотите поздороваться с одиночеством, нервным срывом и преждевременными морщинами.
Захламление квартиры
Помните фразу из старого советского мультфильма «От этой картины очень большая польза, она дырку на обоях загораживает»? Очень здорово уметь экономить и разумно распоряжаться вещами. Но скажите честно, какой вам прок от книги рецептов, если ваше коронное блюдо — чай из пакетика и на большее ваши кулинарные способности не распространяются? Смело отправляйте в изгнание все, чем не пользуетесь.
Если вы высокочувствительный человек и плохо переносите стресс, не стоит подвергать нервную систему дополнительным нагрузкам — выбросьте все подарки от прежнего возлюбленного, а вместе ними и ненужный эмоциональный багаж. В противном случае будете страдать бессонницей и по ночам вместо сна размышлять на тему «Пачкаются ли у колобка глаза, когда он катится».