Парень запрещал, но девушка тайком заглянула в подвал, и теперь ей снятся секс-кошмары

По ее словам, у партнера болезненное пристрастие к секс-куклам. Парень хранит резиновых подруг в запертом подвале и не разрешает туда заходить. Но однажды девушка проникла в помещение тайком и теперь жалеет об этом.

Все случилось, когда молодой человек заболел. Он попросил подругу приехать поухаживать за ним. Когда бойфренд заснул, девушка взяла ключ и спустилась в подвал. Внутри ее встретили шесть пар глаз. Куклы стояли в разных позах. Кто-то был обнажен, кто-то раздет лишь наполовину. Объединяли резиновых красоток две черты: волосы цвета блонд и пышная грудь. Ни того, ни другого у тайной посетительницы подвала не было.

На огромной кровати были разбросаны разнообразные секс-игрушки и тюбики с лубрикантами. Девушка призналась, что все это было похоже на «кошмарный мир похоти». Который ей пришлось срочно покинуть, потому что в дверь позвонил курьер. Теперь она не может выкинуть увиденное из головы, и ее это угнетает, отмечает издание.