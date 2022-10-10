Вт, 11.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Приметы на 10 октября: какие три запрета нельзя нарушать, чтобы весь год не жить в долгах

Limon.ee
Приметы на 10 октября: какие три запрета нельзя нарушать, чтобы весь год не жить в долгах
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Как привлечь удачу 10 октября и что делать нельзя, сообщает «Главред».

Мед в этот день обладал уникальными, лечебными качествами. Его добавляли во многие блюда, а также в хлеб и блины.

Хозяйки 10 октября пекли специальное печенье с медом, которое подавали на завтрак для всей семьи. Съесть лакомство нужно было утром, крошки отдать птицам. По поверьям, этот ритуал принесет достаток в дом.

Что нельзя делать 10 октября

  • Нельзя 10 октября тяжело работать. Любое дело в этот день не принесет пользы.
  • Нельзя совершать денежные операции и сделки. Можно потерять большую сумму.
  • Нельзя 10 октября долго спать. Можно болезни привлечь.
  • Нельзя 10 октября стричься. Верили, что вместе с волосами можно отрезать счастье.

Приметы на 10 октября

  • Если в этот день гремит гроза, то зима будет бесснежной, короткой и достаточно теплой.
  • Если сухая погода 10 октября, то зима поздно наступит.
  • Если ранний листопад, то к хорошей осени и теплой зиме.
Ключевые слова
Наверх