Приметы на 10 октября: какие три запрета нельзя нарушать, чтобы весь год не жить в долгах
Приметы на 10 октября: какие три запрета нельзя нарушать, чтобы весь год не жить в долгах
Мед в этот день обладал уникальными, лечебными качествами. Его добавляли во многие блюда, а также в хлеб и блины.
Хозяйки 10 октября пекли специальное печенье с медом, которое подавали на завтрак для всей семьи. Съесть лакомство нужно было утром, крошки отдать птицам. По поверьям, этот ритуал принесет достаток в дом.
Что нельзя делать 10 октября
- Нельзя 10 октября тяжело работать. Любое дело в этот день не принесет пользы.
- Нельзя совершать денежные операции и сделки. Можно потерять большую сумму.
- Нельзя 10 октября долго спать. Можно болезни привлечь.
- Нельзя 10 октября стричься. Верили, что вместе с волосами можно отрезать счастье.
Приметы на 10 октября
- Если в этот день гремит гроза, то зима будет бесснежной, короткой и достаточно теплой.
- Если сухая погода 10 октября, то зима поздно наступит.
- Если ранний листопад, то к хорошей осени и теплой зиме.