Вот что вы должны всегда делать с рисом, перед тем как его приготовить

Известный шеф-повар Монти Колудрович из Австралии раскрыл секретный трюк, который поможет навсегда забыть о склеившемся, водянистом рисе и сожженных кастрюлях.

Как известно, рис является ключевым и чуть ли не ежедневным продуктом питания каждого из нас. Кто-то любит есть его как кашу с молоком, другие предпочитают употреблять его в пищу в качестве гарнира. При этом крупа не стоит дорого, ее легко найти и выбрать лучший вариант для вашего питания. Кроме того, он не наносит вред здоровью, помогает похудеть или восстановить кишечник, а также может долго храниться, поэтому у многих из нас он лежит в запасе на кухне.

Несмотря на то что большинство блюд из риса готовится довольно регулярно, многие признают, что все-таки умудряются ошибаться при приготовлении риса гораздо чаще, чем можно себе представить.

Монти Колудрович решил прийти на помощь всем тем, кто регулярно жалуется на то, что ему не удается приготовить вкусный, рассыпчатый рис, и поделился важным и одновременно очень простым секретом приготовления риса.

Австралийский шеф-повар заметил, что очень важно промывать крупу перед тем, как вы решите ее приготовить. Кроме того, опытный кулинар подчеркнул, что просто сполоснуть не поможет, а нужно серьезно промыть рис – примерно 30 раз. Да, 30 РАЗ.