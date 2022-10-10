Ты так хотела, чтобы вы наконец стали жить вместе — и вот, свершилось! Осторожно, это опасный момент! Все девушки в этот момент начинают делать глупости, о которых иногда жалеют. А иногда это просто очень смешно. Thevoicemag.ru собрал бинго!
Варю борщ в кружевных трусах: какие глупости мы совершаем, когда съезжаемся с мужчиной
Когда женщина начинает жить с новым мужчиной, она неизменно совершает разные патриархальные глупости. Что неудивительно: силен еще в нас дух предков, которые веками делегировали женщинам грязную работу по торможению коней и тушению горящих изб.
К счастью, с помощью современных систем вентиляции дух предков легко выветрить – и вскоре после начала совместной жизни мы возвращается к своим добрачным привычкам. Но какие глупости успеваем совершить до этого?
Красимся до его пробуждения
Установлено, что в начале отношений биологические часы женщины опережают биологические часы ее партнера примерно на 17,7 минут. Именно столько времени нужно, чтобы бесшумно выползти из-под одеяла, и, подобно Индиане Джонсу, осторожно ступая по не скрипучим кускам ламината, добраться до ванной. А здесь начинается волшебство.
Хотя кого мы обманываем, ну какое волшебство. Изнурительный труд! За четверть часа нужно успеть отполировать кожу скрабом, придать сияние морщинкам вокруг глаз патчами, нанести успокаивающе-тонизирующую масочку... Ну и накраситься разумеется. Причем виртуозно накраситься – так, чтобы выглядеть совсем не накрашенной. После чего юркнуть под одеяло и сладко потянуться, незаметно пнув мужчину в бок. Чтобы он уже проснулся и восхитился: «Какая ты красивая по утрам!» Да что ты говоришь, милый.
Спим в сексуальном белье
Когда проводишь с мужчиной одну-две ночи в неделю, стараешься выжать из этих ночей максимум, — и речь не только про просмотр «Властелина колец» в полной режиссерской версии. Хочется быть в глазах нового партнера одновременно Богиней Секса, Принцессой Либидо и Укротительницей Похоти. Тут на помощь приходит самое сексуальное белье в твоем гардеробе, опоясывающее ниточками, оплетающее кружевами и впивающееся в бочка игривыми стразами.
Красиво, что и говорить. Вот только не всегда удобно. Уж точно менее удобно, чем твоя обычная одежда для сна – растянутая футболка, пережившая не один ремонт, а теперь вот вышедшая на пенсию и подрабатывающая целомудренной ночнушкой. Но когда вы с мужчиной съезжаетесь, ты смотришь на футболку новыми глазами. Н-да, Принцесса Либидо такое не потянет... И пару недель подряд ложишься спать в сексуальном белье, которое предназначено для чего угодно, но не для сна. Пока наконец не решаешь, что если не выспишься – то ни тебе, ни принцессе Либидо, ни новому парню несдобровать – и залезаешь в любимую футболку.
Готовим
Еще один привет из формально эмансипированного, а реально вполне даже патриархального советского прошлого, когда мужчина после работы ложился на диван набираться сил перед воображаемой будущей войной, а женщина шла на кухню готовить не воображаемый, а вполне реальный ужин. Вот и у женщин в начале совместной жизни есть иллюзия, что нужно постоянно кормить своего свежеприобретенного мужчину. А то вдруг он решит, что я плохая хозяйка?
И хорошо еще, если умеешь готовить. А если все эти годы тебе удалось успешно функционировать в социуме, ни разу не взяв в руки блендер и не нашинковав морковь? Задача усложняется. Некоторые в начале отношений даже покупают готовый борщ, переливают его дома в кастрюлю и выдавают за свой.
Хочется верить, что следующие поколения женщин уже не будут чувствовать такую ответственность за поддержание достойного уровня калорий в организме партнера. А пока все, что нам остается: приготовить новому бойфренду несколько полноценных ужинов, чертовски от этого утомиться и сообщить ему, что дальше как-нибудь сам. Выжил же он как-то до встречи с тобой, не умер с голоду? Значит, и теперь не пропадет. А может и вообще будет готовить для вас двоих.
Разрешаем мужчине все чинить
Еще один пережиток из патриархального прошлого, которому особенно легко поддаться в начале совместной жизни. Только вот если с другими пунктами можно распрощаться безболезненно, то у этого могут быть долгоиграющие последствия.
Например, переехав в новое съемное жилье вы решаете сделать ремонт. Но вместо того, чтобы нанять квалифицированных рабочих, ты собственными руками, ничуть не сопротивляясь, вручаешь малярный валик всевластия новому мужчине. Ведь он так настаивает! Он же умеет, точно! Да и вообще, зачем красить, лучше сразу эту стену снести – делов-то! Да они с батей таких стен посносили... Нетрудно догадаться, что следующие пару лет вы живете в разгроме, напоминающим арт-инсталляцию — без стены, с хаотично расставленными по полу ведрами с застывшей краской.
Все делаем вместе
Казалось бы, что может быть логичнее, теперь, когда вы живете вместе – все делать вместе? Вместе утром выходить из дома, вместе возвращаться домой, вместе пить чай, вместе принимать ванну или, хотя бы, стоять в душевой кабине, держась за руки.
В начале совместной жизни совместное же времяпрепровождение действительно кажется романтичным и символичным, а любой час, проведенный по отдельности – грубым нарушением природной гармонии. Кто-то даже ухитряется привести свежего, только вчера бегал, парня на встречу с подругами. Подруги, конечно, вежливо промолчат, но имей в виду – следующая встреча за твой счет.
А в один прекрасный день новоприобретенный бойфренд сообщает, что достал вам билеты на ретроспективу фильмов фон Триера. И ты понимаешь, что готова отдать последний попкорн лишь бы оказаться на максимально возможном расстоянии от ретроспективы фильмов фон Триера. И то, что любимый мужчина в этот момент держит тебя за руку, совсем не помогает. Даже наоборот.
Заметаем следы преступлений
Новый мужчина – это же как новая жизнь! И ты в этой жизни тоже какая-то обновленная, лучшая версия себя: не пьешь, не куришь, не способна съесть в один присест бидон шоколадного мороженого. Вот только все это неправда. Новый мужчина – это всего лишь новая глава твоей жизни, пусть вы и проживете вместе до старости. А значит, и привычки у тебя останутся свои, родные.
Но так не хочется, чтобы он знал о твоих слабостях и соблазнах! Поэтому ты куришь в резиновых перчатках, высунувшись в окно на опасное расстояние; доливаешь воду в бутылку с виски 20-летней выдержки, чтобы он не догадался, что вместо бокала ты выпила три; старательно закапываешь на дно помойки упаковку от шоколадного мороженого – а то и вовсе организовываешь под покровом ночи отдельный трансфер к мусоропроводу.
К счастью, игры в идеальную женщину довольно утомительны, и быстро приходит осознание, что лучшие отношения – это когда вы вместе курите, пьете виски, и вырываете друг у друга бидон мороженого. А потом, счастливые, расходитесь по своим делам.