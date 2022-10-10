Варю борщ в кружевных трусах: какие глупости мы совершаем, когда съезжаемся с мужчиной

Красиво, что и говорить. Вот только не всегда удобно. Уж точно менее удобно, чем твоя обычная одежда для сна – растянутая футболка, пережившая не один ремонт, а теперь вот вышедшая на пенсию и подрабатывающая целомудренной ночнушкой. Но когда вы с мужчиной съезжаетесь, ты смотришь на футболку новыми глазами. Н-да, Принцесса Либидо такое не потянет... И пару недель подряд ложишься спать в сексуальном белье, которое предназначено для чего угодно, но не для сна. Пока наконец не решаешь, что если не выспишься – то ни тебе, ни принцессе Либидо, ни новому парню несдобровать – и залезаешь в любимую футболку.

Готовим

Еще один привет из формально эмансипированного, а реально вполне даже патриархального советского прошлого, когда мужчина после работы ложился на диван набираться сил перед воображаемой будущей войной, а женщина шла на кухню готовить не воображаемый, а вполне реальный ужин. Вот и у женщин в начале совместной жизни есть иллюзия, что нужно постоянно кормить своего свежеприобретенного мужчину. А то вдруг он решит, что я плохая хозяйка?