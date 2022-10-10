Экс-домработница Пугачевой рассказала о боязни общаться с Лизой и Гарри Галкиными

Дороднова уважает Аллу за то, что она никогда не мстит тем, кто отзывается о ней плохо. Также Люся рада, что Пугачёва живёт в счастливом браке с Максимом Галкиным и воспитывает двоих малышей-ангелочков.

Она заявила, что дети Пугачевой и Галкина смышленые не по годам и от этого общение с ними пугает.

«Гарри и Лиза настолько умненькие, что с ними уже даже страшно общаться. Все время боишься, что у тебя не хватит мозгов на разговоры с ними. Они же и иностранные языки знают, всесторонне развиты», — заявила в беседе Дороднова.

Ранее дизайнер и близкий друг Аллы Пугачевой Игорь Гуляев призвал не обижать Примадонну. Он заявил, что артистке уже много лет, и она не заслужила осуждения. Он подчеркнул, что Пугачевой уже 73 года.