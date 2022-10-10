Пока муж не выпил: 7 лайфхаков по использованию водки в быту

Обычная водка - настоящая находка не только для хозяина, но и для хозяйки. Ее можно весьма эффективно использовать не по назначению в быту.

Многие знают, что водка хорошо обеззараживает, для нее можно найти и другие применения.

Бритвенные лезвия прослужат дольше

Если опустить бритвенные лезвия после использования в стакан с водкой, они прослужат дольше, так как водка продезинфицирует их и не даст им заржаветь.

С помощью водки можно с легкостью очистить замазку швов в ванной комнате и душевой, так как она хорошо обеззараживает поверхности.

Стекло будет блестеть

Линзы очков хорошо очищаются от пятен и отпечатков пальцев той же водкой, которая и очищает, и убивает бактерии на стекле одновременно.

«Холодильник» из водки

Из «огненной воды» можно сделать многоразовые домашние холодильные элементы в домашних условиях: наполнить крепкие полиэтиленовые пакеты водкой и водой в соотношении 1:1 и можно использовать в поездках или как обезбаливающее от болей и синяков при ушибах.

Изгоняем мошек

Для выведения плодовых мошек с кухни следует смешать 30 мл водки, 3-4 капли жидкости для мытья посуды и 400 мл воды. Данной смесью нужно протереть места обитания данных насекомых.

Убьет плесень