Катар установил правила для футбольных болельщиков на ЧМ-2022. 22-й по счету чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Мундиаль станет первым в истории турниром проведенным осенью и зимой.
ЛУЧШЕ СМОТРЕТЬ ПО ТЕЛЕВИЗОРУ ⟩ Надеемся, улыбаться можно: Катар установил правила для футбольных болельщиков на ЧМ-2022
Надеемся, улыбаться можно: Катар установил правила для футбольных болельщиков на ЧМ-2022
Как известно следующий чемпионат мира по футболу состоится в этом году в Катаре. В этой арабской стране действуют мусульманские правила, которые местные власти не захотели отменить или хотя бы ослабить даже по случаю такого большого спортивного события.
Поэтому для всех желающих посетить Катар и своими глазами увидеть поединки Мундиаля будут действовать суровые ограничения. И болельщикам придется очень постараться, чтобы их не задержала полиция и не отправила за решетку.
Под запрет попали:
- Алкоголь;
- ЛГБТ;
- Отрытые части женского тела;
- Ругательства;
- Неуважение к религиозным обычаям и символам;
- Громкая музыка и громкие звуки;
- Свидания;
- Фотографирование людей без их разрешения.
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