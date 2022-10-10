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ЛУЧШЕ СМОТРЕТЬ ПО ТЕЛЕВИЗОРУ ⟩ Надеемся, улыбаться можно: Катар установил правила для футбольных болельщиков на ЧМ-2022

Limon.ee
Надеемся, улыбаться можно: Катар установил правила для футбольных болельщиков на ЧМ-2022
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Чемпионат Мира по футболу 2022
Чемпионат Мира по футболу 2022 Фото: AGUSTIN MARCARIAN

Катар установил правила для футбольных болельщиков на ЧМ-2022. 22-й по счету чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Мундиаль станет первым в истории турниром проведенным осенью и зимой.

Как известно следующий чемпионат мира по футболу состоится в этом году в Катаре. В этой арабской стране действуют мусульманские правила, которые местные власти не захотели отменить или хотя бы ослабить даже по случаю такого большого спортивного события.

Поэтому для всех желающих посетить Катар и своими глазами увидеть поединки Мундиаля будут действовать суровые ограничения. И болельщикам придется очень постараться, чтобы их не задержала полиция и не отправила за решетку.

Правила поведения во время ЧМ-2022 в Катаре
Правила поведения во время ЧМ-2022 в Катаре Фото: Qatar

Под запрет попали:

  1. Алкоголь;
  2. ЛГБТ;
  3. Отрытые части женского тела;
  4. Ругательства;
  5. Неуважение к религиозным обычаям и символам;
  6. Громкая музыка и громкие звуки;
  7. Свидания;
  8. Фотографирование людей без их разрешения.
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