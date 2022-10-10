ВИДЕО ⟩ Невероятное зрелище! Популярный художник полностью разрисовал свой дом

Художник занимался этим на протяжении последних двух лет, старательно разукрашивая каждый сантиметр помещения в фирменном стиле черно-белыми красками, сообщает Daily Mail. Для этого ему понадобилось 900 литров белой краски, 401 банки черной краски в баллончике, 286 бутылок черной краски для рисования и 2296 ручек.

Британец снискал популярность в 2017 году, когда видео с его творческой работой набрало всего за неделю около 50 миллионов просмотров. По словам Кокса, в детстве он мечтал о собственном доме, который он хотел превратить в «обитель каракулей», но сделать подобное ему запрещали родители.