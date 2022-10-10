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ВИДЕО ⟩ Невероятное зрелище! Популярный художник полностью разрисовал свой дом

А вы запрещаете детям рисовать на стенах?
Limon.ee
Невероятное зрелище! Популярный художник полностью разрисовал свой дом
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Mr.Doodle разрисовал себе дом.
Mr.Doodle разрисовал себе дом. Фото: Kuvatõmmis Instagramist / @mrdoodle

А вы всё еще запрещаете детям рисовать на стенах? 28-летний британский художник Сэм Кокс, известный как Mr.Doodle, в фирменном стиле разрисовал свой особняк.

Художник занимался этим на протяжении последних двух лет, старательно разукрашивая каждый сантиметр помещения в фирменном стиле черно-белыми красками, сообщает Daily Mail. Для этого ему понадобилось 900 литров белой краски, 401 банки черной краски в баллончике, 286 бутылок черной краски для рисования и 2296 ручек.

Британец снискал популярность в 2017 году, когда видео с его творческой работой набрало всего за неделю около 50 миллионов просмотров. По словам Кокса, в детстве он мечтал о собственном доме, который он хотел превратить в «обитель каракулей», но сделать подобное ему запрещали родители.

Спустя несколько лет он приобрел за 1,5 миллиона долларов особняк в городке Тентерден, графство Кент. Примерно с того момента он начал «выполнять цель всей жизни» и закончил всего несколько дней назад. Смотрите видео!

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