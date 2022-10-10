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«Благодарю за умение отличать правду от лжи. Молюсь о мире»: Алла Пугачева поблагодарила многомиллионную армию фанатов

Limon.ee
«Благодарю за умение отличать правду от лжи. Молюсь о мире»: Алла Пугачева поблагодарила многомиллионную армию фанатов
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Алла Пугачева и Максим Галкин.
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Sergei Karpukhin

Алла Пугачева в своем Instagram аккаунте поблагодарила многомиллионную армию поклонников и призналась, что счастлива.

Примадонна выложила летнюю фотографию на фоне Мертвого моря, наполненную радостью и безмятежностью, и призналась поклонникам, что счастлива. Также Алла Пугачева откровенно сказала, что молится о мире.

Смотрите, какая она свободная и счастливая:

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