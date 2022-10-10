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ФОТО ⟩ Стивен Кинг резко прокомментировал реакцию россиян на взрыв на Крымском мосту

Limon.ee
Стивен Кинг резко прокомментировал реакцию россиян на взрыв на Крымском мосту
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Фото: Shutterstock

На выходных американский писатель Стивен Кинг, которого прозвали «королем ужасов», резко отреагировал на заявления России о «теракте» на Крымском мосту.

9 октября у себя в аккаунте Twitter Кинг в который раз высказался о войне в Украине. В частности он напомнил, что идет она уже девять месяцев.

«После девяти месяцев убийств мирных жителей, пыток и разрушений целых городов взрыв Крымского моста россияне назвали "терроризмом"? Это просто п...», – написал Стивен Кинг.

По его мнению, большую нелепость сложно и придумать. Пост писателя уже набрал более ста тысяч лайков, более 20 тысяч читателей уже сделали ретвит в свой аккаунт.

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