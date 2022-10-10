На выходных американский писатель Стивен Кинг, которого прозвали «королем ужасов», резко отреагировал на заявления России о «теракте» на Крымском мосту.
ФОТО ⟩ Стивен Кинг резко прокомментировал реакцию россиян на взрыв на Крымском мосту
Стивен Кинг резко прокомментировал реакцию россиян на взрыв на Крымском мосту
9 октября у себя в аккаунте Twitter Кинг в который раз высказался о войне в Украине. В частности он напомнил, что идет она уже девять месяцев.
«После девяти месяцев убийств мирных жителей, пыток и разрушений целых городов взрыв Крымского моста россияне назвали "терроризмом"? Это просто п...», – написал Стивен Кинг.
По его мнению, большую нелепость сложно и придумать. Пост писателя уже набрал более ста тысяч лайков, более 20 тысяч читателей уже сделали ретвит в свой аккаунт.
After nine months of killing and in many cases torturing civilians; after razing whole towns; the Russians call blowing up a bridge "terrorism." That takes the fucking cake.— Stephen King (@StephenKing) October 9, 2022
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