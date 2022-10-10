Земфира в эти выходные дала первый концерт в рамках своего мирового тура и публично высказалась о ситуации в Украине, пишет spletnik.ru.
Земфира дала концерт в Лимасоле и прокомментировала со сцены войну в Украине
Земфира дала концерт в Лимасоле и прокомментировала со сцены войну в Украине
Певица сказала, что хотя она "не умеет и не любит говорить со сцены", она очень хочет, чтобы ее страна прекратила войну в Украине, которую она назвала "адом, который стал реальностью". Видео со словами певицы опубликовали зрители в телеграм-канале "ЧТД".
Земфира покинула Россию в конце февраля вместе со своей подругой Ренатой Литвиновой: обе они выступают против войны в Украине. Предположительно, они вместе живут в квартире Ренаты Литвиновой в Париже.
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