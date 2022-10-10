Земфира дала концерт в Лимасоле и прокомментировала со сцены войну в Украине

Певица сказала, что хотя она "не умеет и не любит говорить со сцены", она очень хочет, чтобы ее страна прекратила войну в Украине, которую она назвала "адом, который стал реальностью". Видео со словами певицы опубликовали зрители в телеграм-канале "ЧТД".