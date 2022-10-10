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Земфира дала концерт в Лимасоле и прокомментировала со сцены войну в Украине

Limon.ee
Земфира дала концерт в Лимасоле и прокомментировала со сцены войну в Украине
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Земфира
Земфира Фото: Andreyev Georgy

Земфира в эти выходные дала первый концерт в рамках своего мирового тура и публично высказалась о ситуации в Украине, пишет spletnik.ru.

Певица сказала, что хотя она "не умеет и не любит говорить со сцены", она очень хочет, чтобы ее страна прекратила войну в Украине, которую она назвала "адом, который стал реальностью". Видео со словами певицы опубликовали зрители в телеграм-канале "ЧТД".

Следующие концерты пройдут в Тель-Авиве, Стамбуле, Вене, Праге, Оффенбах-ам-Майне, Гамбурге, Берлине, Париже и Гааге, а последнее выступление в рамках тура состоится 3 ноября в Лондоне.

Земфира покинула Россию в конце февраля вместе со своей подругой Ренатой Литвиновой: обе они выступают против войны в Украине. Предположительно, они вместе живут в квартире Ренаты Литвиновой в Париже.

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