Пять повседневных привычек, которые портят энергетику и приносят в жизнь одни несчастья

Согласны, что некоторые события человек изменить не в силах. В таких случаях стоит лишь запастись терпением и поменять свое отношение к проблеме. Но бывают ситуации, когда человек сам притягивает неприятности в свою жизнь. Поменяв свое поведение и избавившись от некоторых «вредных» привычек, можно избавиться от проблем в жизни. Рассказываем о вещах, которые приносят в жизнь одни несчастья и портят твою энергетику.

Ты постоянно всем недовольна

Тебе просто невозможно угодить. То одно не так, то другое. Кажется, в этом мире нет ничего, что приведет тебя в состояние полного удовлетворения. Мир еще никогда не был открыт к токсичным людям.

Споришь с окружающими

Если ты из тех, за кем в споре всегда остается последнее слово, спешим тебя огорчить. Во время конфликтов человек тратит всю энергию на разговор, который в итоге все равно ни к чему не приведет.

Ты любишь скандалить

Как часто происходят ситуации, в которых ты скандалишь с незнакомыми людьми? То кассирша медленно пробивает товар, то прохожий наступил на новые сапожки. Уверены, это не повод начинать кричать на каждого встречного.

Постоянно на всех жалуешься

Ябед не любит никто. Это мы поняли еще в детстве. Как насчет того, чтобы посмотреть на все спортные ситуации шире и подумать, что ты тоже можешь в чем-то ошибаться? Умение признавать свои ошибки — главный урок, который стоит усвоить, чтобы облечить жизнь.

Обожаешь сплетни