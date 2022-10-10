ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, как ярко прошла премьера телешоу «Танцы со звездами» в Таллинне

Улле Лихтфельдт и Марко Мехине вышли на танцпол первыми, Руслан Трощинский и Анабель Аунвер - вторыми, Биргит Саррап и Марко Кийгаяан - третьими, Юри Ратас и Кристина Тармет - четвертыми, Бриджит Сюзанна Хунт и Роберт Вескус - пятыми, Юсс Хаасма и Керстин Круузе - шестыми, Кадри Тали и Майрольд Миллерт - седьмыми, а Villemdrillem и Грета Корью завершили выступление.