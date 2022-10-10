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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, как ярко прошла премьера телешоу «Танцы со звездами» в Таллинне

Taavi Sepp Limon.ee
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Смотрите, как ярко прошла премьера телешоу «Танцы со звездами» в Таллинне
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Фото: Taavi Sepp

9 октября состоялась премьера шоу «Танцы со звездами», где на паркете будут соревноваться известные люди Эстонии. В финале определится самая лучшая пара. Смотрите нашу яркую галерею с премьеры!

В первом шоу шестого сезона женщины танцевавли страстный латиноамериканский танец ча-ча-ча, а мужчины - спокойный вальс.

Улле Лихтфельдт и Марко Мехине вышли на танцпол первыми, Руслан Трощинский и Анабель Аунвер - вторыми, Биргит Саррап и Марко Кийгаяан - третьими, Юри Ратас и Кристина Тармет - четвертыми, Бриджит Сюзанна Хунт и Роберт Вескус - пятыми, Юсс Хаасма и Керстин Круузе - шестыми, Кадри Тали и Майрольд Миллерт - седьмыми, а Villemdrillem и Грета Корью завершили выступление.

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