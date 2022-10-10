9 октября состоялась премьера шоу «Танцы со звездами», где на паркете будут соревноваться известные люди Эстонии. В финале определится самая лучшая пара. Смотрите нашу яркую галерею с премьеры!
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, как ярко прошла премьера телешоу «Танцы со звездами» в Таллинне
Смотрите, как ярко прошла премьера телешоу «Танцы со звездами» в Таллинне
В первом шоу шестого сезона женщины танцевавли страстный латиноамериканский танец ча-ча-ча, а мужчины - спокойный вальс.
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