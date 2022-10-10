Синяки, губы в мясо и вырванные волосы: российский рэпер жестоко избил дочь

Звездная наследница недоумевает, почему отец к ней так относится. Она больше не хочет видеться с Птахой и решилась окончательно прекратить с ним любые контакты. «Дорогой папочка, я знаю, ты это увидишь. Ты орал, что выставишь все на обозрение. Так вот, отца у меня больше нет. Я устала от твоего кнута и пряника. Да, я нифига не добилась. Да, мной пользуются из-за того, что я для близких сделаю все. Но это не дает тебе права поднимать и распускать руки и в мою, ни в чью либо сторону. Мне уже давно не 10 и я могу за себя постоять. Выбраться из любого говна сама. А тебе для этого всегда кто-то нужен. Я буду жить вне этого дерьма. Без тебя», — заключила она.