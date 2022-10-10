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Синяки, губы в мясо и вырванные волосы: российский рэпер жестоко избил дочь

Limon.ee
Синяки, губы в мясо и вырванные волосы: российский рэпер жестоко избил дочь
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Девочку хотят избить. Иллюстративное фото
Девочку хотят избить. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Рэпер Птаха снова оскандалился. В этот раз на известного отца пожаловалась его старшая дочь Николь. Девушка рассказала подписчикам, что папа избил ее, пишет «Стархит».

 

Исполнителя сложно назвать примерным отцом. Он ушел из семьи, когда Николь было всего три года, и долгое время не проявлял к ней интереса. Похоже, сейчас Птаха решил заняться воспитанием уже взрослой дочери, однако общение не заладилось.

Девушка записала видео, на котором видно разбитую губу. «Съездила с папой погулять. У меня еще половины волос нет», — рыдает она. Николь уточнила, что слезы вызваны отнюдь не ударами взрослого мужчины.

«Лицо не буду показывать. Честно говоря, не очень хочется. Я думаю, вы сами можете понять, как оно выглядит от ударов здорового мужика. Мне не обидно, что у меня синяки, разбитые губы и вырванные волосы. Мне обидно, что я отдала доверие девушке, которая его выкинула и попыталась выставить меня виноватой. Я поделилась этим с отцом, надеясь на поддержку, а меня загнобили моими рассказами, повернув их против меня и ударяя по самому больному — в душу», — делится она эмоциями с подписчиками.

Девушка признает, часть сказанных слов была правдой. Она действительно оказалась в эмоционально трудной ситуации. По мнению Николь, это не дает права 40-летнему музыканту оскорблять и унижать ее, даже преследуя благие цели.

«Разнесенные губы в мясо, которые достаточно быстро зажили. Крики о том, что мной просто воспользовались и выкинули, как игрушку. Да, я признаю, мной пользовались, а я не видела. Но я делилась с ним, чтобы получить поддержку, а получила моральные унижения и давление на самые больные точки», — возмущена дочь Птахи.

Звездная наследница недоумевает, почему отец к ней так относится. Она больше не хочет видеться с Птахой и решилась окончательно прекратить с ним любые контакты. «Дорогой папочка, я знаю, ты это увидишь. Ты орал, что выставишь все на обозрение. Так вот, отца у меня больше нет. Я устала от твоего кнута и пряника. Да, я нифига не добилась. Да, мной пользуются из-за того, что я для близких сделаю все. Но это не дает тебе права поднимать и распускать руки и в мою, ни в чью либо сторону. Мне уже давно не 10 и я могу за себя постоять. Выбраться из любого говна сама. А тебе для этого всегда кто-то нужен. Я буду жить вне этого дерьма. Без тебя», — заключила она.

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