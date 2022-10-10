Рэпер Птаха снова оскандалился. В этот раз на известного отца пожаловалась его старшая дочь Николь. Девушка рассказала подписчикам, что папа избил ее, пишет «Стархит».
Синяки, губы в мясо и вырванные волосы: российский рэпер жестоко избил дочь
Исполнителя сложно назвать примерным отцом. Он ушел из семьи, когда Николь было всего три года, и долгое время не проявлял к ней интереса. Похоже, сейчас Птаха решил заняться воспитанием уже взрослой дочери, однако общение не заладилось.
Девушка записала видео, на котором видно разбитую губу. «Съездила с папой погулять. У меня еще половины волос нет», — рыдает она. Николь уточнила, что слезы вызваны отнюдь не ударами взрослого мужчины.
«Лицо не буду показывать. Честно говоря, не очень хочется. Я думаю, вы сами можете понять, как оно выглядит от ударов здорового мужика. Мне не обидно, что у меня синяки, разбитые губы и вырванные волосы. Мне обидно, что я отдала доверие девушке, которая его выкинула и попыталась выставить меня виноватой. Я поделилась этим с отцом, надеясь на поддержку, а меня загнобили моими рассказами, повернув их против меня и ударяя по самому больному — в душу», — делится она эмоциями с подписчиками.
Девушка признает, часть сказанных слов была правдой. Она действительно оказалась в эмоционально трудной ситуации. По мнению Николь, это не дает права 40-летнему музыканту оскорблять и унижать ее, даже преследуя благие цели.
«Разнесенные губы в мясо, которые достаточно быстро зажили. Крики о том, что мной просто воспользовались и выкинули, как игрушку. Да, я признаю, мной пользовались, а я не видела. Но я делилась с ним, чтобы получить поддержку, а получила моральные унижения и давление на самые больные точки», — возмущена дочь Птахи.
Звездная наследница недоумевает, почему отец к ней так относится. Она больше не хочет видеться с Птахой и решилась окончательно прекратить с ним любые контакты. «Дорогой папочка, я знаю, ты это увидишь. Ты орал, что выставишь все на обозрение. Так вот, отца у меня больше нет. Я устала от твоего кнута и пряника. Да, я нифига не добилась. Да, мной пользуются из-за того, что я для близких сделаю все. Но это не дает тебе права поднимать и распускать руки и в мою, ни в чью либо сторону. Мне уже давно не 10 и я могу за себя постоять. Выбраться из любого говна сама. А тебе для этого всегда кто-то нужен. Я буду жить вне этого дерьма. Без тебя», — заключила она.