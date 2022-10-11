Во вторник, 4 октября, в Берлине прошла большая пресс-конференция легендарной группы Depeche Mode, где лично присутствовал журналист портала Limon.ee. После пресс-конференции журналисты русской и эстонской редакции Postimees получили уникальную возможность лично пообщаться с сооснователем группы Мартином Гором. Смотри эксклюзивное интервью снятое специально для наших читателей!
«Мы поднялись на башню и нам вручили ключи от Таллинна»: смотри эксклюзивное интервью с сооснователем Depeche Mode Мартином Гором
Место, время, тема пресс-конференции – все было окутано тайной, ничего не было известно до самой последней минуты. Можно было лишь догадываться, что Depeche Mode снова объявят о мировом турне и новом альбоме, но уверенности не было, ведь год для музыкантов был очень трудным – ушел из жизни один из основателей группы Энди Флетчер.
Это был грандиозный анонс мирового турне, поэтому в Берлин слетелись журналисты со всей Европы и США. Их было бесчисленное множество. Немногие из лучших СМИ получили эксклюзивное интервью с участниками группы, Postimees оказался в числе избранных и нам удалось поговорить с великим Мартином Л. Гором.
Всемирно известные группы, дающие сотни концертов подряд, часто не имеют представления о том, в какой стране они выступают. Но Depeche Mode не такие - у них есть реальная связь с маленькой Эстонией. На Таллиннском певческом поле 6 августа следующего года состоится единственный концерт во всей Балтии, так как участники группы сами выбирают, где им выступать.
– В Эстонии вы начинали Singles Tour в 1998 году. В 2001 году европейскую часть Exciter Tour. Поговорим о маленьком городе и большой любви фанатов. Помните ли вы что-либо о Таллинне?
Мартин Л. Гор: Мы дважды начинали тур в Эстонии. Мы приехали на несколько дней раньше, чтобы акклиматизироваться и осмотреться. Я помню, как нас подняли на вершину одной из башен Тоомпеа и символически вручили ключи от города. Конечно, это были не совсем ключи, но все же – нельзя забывать город, от которого у тебя есть ключи.
– Насколько эстонская публика отличается от других ваших фанатов?
Мартин: Нам повезло, потому что почти везде, особенно в Европе, мы встречаем удивительно теплый прием и хорошую аудиторию. Однако я думаю, что американская аудитория отличается. Они ценят то, что мы делаем на сцене, но.... они не такие сумасшедшие, как европейская аудитория. В Эстонии у нас огромное количество поклонников, они всегда оказывают нам прекрасный прием. Во всех странах Восточной Европы тоже. Впервые мы выступили в Восточной Европе в 1985 году, побывав в Польше, Венгрии и Чехословакии.
– Новый тур и альбом, который выйдет в марте, носит вполне серьезное название «Memento Mori». Что это значит для вас?
Дэйв: Как только Мартин предложил эту идею, она мне понравилась! Мартин рассказал мне об историческом происхождении этой фразы в Древнем Риме – смысл потрясающий!
Мартин: В те времена было принято при каждой большой победе или достижении вспоминать: memento mori - помни о смерти.
Мартин: Это может звучать болезненно, но если посмотреть на это глубже, то фразу можно рассматривать как очень позитивную вещь: проживайте каждый день своей жизни на полную катушку! Именно так мы хотели бы его интерпретировать. Все треки альбома закончены, но еще не смикшированы.
– Люди в Эстонии все больше верят в потусторонний мир, верите ли вы в приметы?
Мартин: Я верю в науку, но я с радостью признаю, что мы, конечно, не знаем всего. Вокруг нас существует очень сложная Вселенная, и мы не знаем точно, что происходит вокруг нас. Мы слышим звуки только в определенном диапазоне частот, а что происходит за его пределами?
– Кто заменит незаменимого Флетчера на концертах?
Мартин: Я считаю, что Энди незаменим, поэтому мы даже не думаем о его замене.
Дэйв: Нам придется подумать о том, как мы теперь будем играть некоторые песни по-другому, добавим фонограмму или какие-то иные приемы.
Мартин: Энди очень хотел начать работу над новым альбомом, и все это очень печально со всех сторон. Но еще хуже то, что он так ждал возможности снова нам всем вместе поработать над музыкой после того, как мы все так долго был взаперти.
– Учитывая название тура, некоторые поклонники опасаются, что он может оказаться последним. Есть ли основания так думать?
Мартин: Очень трудно угодить им, не так ли? (Смеется.) Мы только что объявили об этом (о мировом турне - ред.)! Мы еще даже не закончили. Мы принимаем каждый проект по мере его поступления. Мы с нетерпением ждем нынешнего тура, а после него посмотрим, что принесет жизнь. Мы еще не приняли никаких решений.
– Всемирный успех Depeche Mode феноменален. Что вы можете посоветовать тем, кто только начинает играть на гитаре и мечтает о мировой популярности?
Мартин: Люди говорят 10 000 часов. Если вы потратите на что-то 10 000 часов, это, вероятно, принесет свои плоды.
Когда я сам был подростком, я сидел в своей комнате и играл плохую музыку часами и днями напролет. Я научил себя играть на некачественной гитаре. У меня были журналы с текстами песен, все это послужило отличным уроком по написанию песен. Это то, что помогло мне, но, возможно, это не сработает для кого-то другого. Может быть, это просто были мои 10 000 часов.