«Мы поднялись на башню и нам вручили ключи от Таллинна»: смотри эксклюзивное интервью с сооснователем Depeche Mode Мартином Гором

– Насколько эстонская публика отличается от других ваших фанатов?​

Мартин: Нам повезло, потому что почти везде, особенно в Европе, мы встречаем удивительно теплый прием и хорошую аудиторию. Однако я думаю, что американская аудитория отличается. Они ценят то, что мы делаем на сцене, но.... они не такие сумасшедшие, как европейская аудитория. В Эстонии у нас огромное количество поклонников, они всегда оказывают нам прекрасный прием. Во всех странах Восточной Европы тоже. Впервые мы выступили в Восточной Европе в 1985 году, побывав в Польше, Венгрии и Чехословакии.

– Новый тур и альбом, который выйдет в марте, носит вполне серьезное название «Memento Mori». Что это значит для вас?

Дэйв: Как только Мартин предложил эту идею, она мне понравилась! Мартин рассказал мне об историческом происхождении этой фразы в Древнем Риме – смысл потрясающий!

Мартин: В те времена было принято при каждой большой победе или достижении вспоминать: memento mori - помни о смерти.

Мартин: Это может звучать болезненно, но если посмотреть на это глубже, то фразу можно рассматривать как очень позитивную вещь: проживайте каждый день своей жизни на полную катушку! Именно так мы хотели бы его интерпретировать. Все треки альбома закончены, но еще не смикшированы.

– Люди в Эстонии все больше верят в потусторонний мир, верите ли вы в приметы?