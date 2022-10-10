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ВИДЕОРЕПОРТАЖ ⟩ «Зарплата учителя могла бы быть выше»: в Ласнамяэ отметили лучших учителей 2022 года

Limon.ee
«Зарплата учителя могла бы быть выше»: в Ласнамяэ отметили лучших учителей 2022 года
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6 октября в центре культуры «Линдакиви» состоялся приём работников образовательной сферы, в рамках которого были выбраны 44 «Деятеля сферы образования Ласнамяэ 2022».

«Работа учителя никогда не была лёгкой, и с годами становится всё сложнее. Именно поэтому мы хотим выразить признание тем педагогам, кто, несмотря на все сложности является примером для своих коллег, а также вносит свой вклад в то, чтобы наши дети были образованными, вежливыми и смелыми членами общества», – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В мае управа района Ласнамяэ объявила конкурс на лучшего работника сферы образования. У каждой школы и детского сада была возможность выдвинуть от своего учреждения самого достойного.

Признание получили 44 работника сферы образования:

  • Яна Глухова, учитель музыки (Таллиннский детский сад Юмера)
  • Александра Яковченко, завуч (Таллиннская Махтраская основная школа)
  • Пилле Паюла, руководитель отдела питания (Таллиннская школа обслуживания)
  • Агнес Маасик, воспитатель (Таллиннский детский сад Паекааре)
  • Индиира Треал, воспитатель (Таллиннский детский сад Ляенемэрэ)
  • Наталья Кругер, воспитатель (Таллиннский детский сад Махтра)
  • Евгения Петкер, воспитатель (Таллиннский детский сад Линнамяэ)
  • Фаина Кочатова, помощник воспитателя (Таллиннский детский сад Кихну)
  • Мария Воронкова, завуч (Таллиннский детский сад Палласти)
  • Рональд Кару, преподаватель саксофона (Музыкальная школа Ласнамяэ)
  • Марина Копрова, завуч (Ласнамяэская основная школа)
  • Наталья Панова, логопед (Таллиннский образовательный консультационный центр)
  • Владлена Министрова, воспитатель (Таллиннский детский сад Кивимурру)
  • Рийна Оттисаар, заместитель директора (Таллиннский детский сад Лойтсу)
  • Элина Сильман, воспитатель (Таллиннский детский сад Сели)
  • Виктория Тарасовскис, помощник руководителя (Таллиннская Паэская гимназия)
  • Марге Лейталу, воспитатель (Таллиннский детский сад Вормси)
  • Рузанна Амбарцумян, учитель музыки (Таллиннский детский сад Раадику)
  • Сирли Кокла, завуч (Таллиннский детский сад Сикупилли)
  • Дана Гребенюк, учитель физкультуры (Таллиннский детский сад Линдакиви)
  • Вероника Питьем-Кочетков, воспитатель (Таллиннский детский сад Суур-Паэ)
  • Минни Каю, арт-терапевт (Таллиннский детский сад-основная школа Лаагна)
  • Эева Кютт, воспитатель (Таллиннский детский сад Асундусэ)
  • Татьяна Раннаэере, преподаватель (Таллиннская школа по интересам Тондираба)
  • Раиса Волчанская, помощник воспитателя (Таллиннский детский сад Паэ)
  • Моника Ваарметс, помощница воспитателя (Таллиннский детский сад Юлемистэ)
  • Антонина Демедюк, учитель (Таллиннский Линнамяэский русский лицей)
  • Елена Плиткина, воспитатель (Таллиннский детский сад Муху)
  • Светлана Мусатова, воспитатель (Таллиннский детский сад Куристику)
  • Свитослав Смолин, дворник (Таллиннский детский сад Кирсике)
  • Ольга Колоди, учитель (Гимназия Ласнамяэ)
  • Катре Теппан, воспитатель (Таллиннский детский сад Лийкури)
  • Ниина Рыым, заведующая хозяйственной частью (Таллиннский детский сад Мустакиви)
  • Кюлли Кури, руководитель по развитию (Таллиннская гимназия Лаагна)
  • Мерике Наруск, завуч (Таллиннский детский сад Прийсле)
  • Роберт Осипов, директор (Таллиннская гимназия для взрослых)
  • Инга Тохвер, завуч (Таллиннский детский сад Кивила)
  • Юлия Врацких, завуч (Таллиннская средняя школа Ляэнемерэ)
  • Анжелика Питомец, преподаватель (Таллиннская Ласнамяэская школа механики)
  • Таали Вяхтер, воспитатель (Таллиннский детский сад Тууле)
  • Крис Кийпус, учитель (Русская Ласнамяэская гимназия)
  • Алари Пылм, учитель (Таллиннская гимназия Куристику)
  • Гайда Сюльд, воспитатель (Таллиннский детский сад Лаагна Руккилилль)
  • Екатерина Вайда, заведующая хозяйственной частью (Таллиннский детский сад Арбу)
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