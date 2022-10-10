6 октября в центре культуры «Линдакиви» состоялся приём работников образовательной сферы, в рамках которого были выбраны 44 «Деятеля сферы образования Ласнамяэ 2022».
ВИДЕОРЕПОРТАЖ ⟩ «Зарплата учителя могла бы быть выше»: в Ласнамяэ отметили лучших учителей 2022 года
«Зарплата учителя могла бы быть выше»: в Ласнамяэ отметили лучших учителей 2022 года
«Работа учителя никогда не была лёгкой, и с годами становится всё сложнее. Именно поэтому мы хотим выразить признание тем педагогам, кто, несмотря на все сложности является примером для своих коллег, а также вносит свой вклад в то, чтобы наши дети были образованными, вежливыми и смелыми членами общества», – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
В мае управа района Ласнамяэ объявила конкурс на лучшего работника сферы образования. У каждой школы и детского сада была возможность выдвинуть от своего учреждения самого достойного.
Признание получили 44 работника сферы образования:
- Яна Глухова, учитель музыки (Таллиннский детский сад Юмера)
- Александра Яковченко, завуч (Таллиннская Махтраская основная школа)
- Пилле Паюла, руководитель отдела питания (Таллиннская школа обслуживания)
- Агнес Маасик, воспитатель (Таллиннский детский сад Паекааре)
- Индиира Треал, воспитатель (Таллиннский детский сад Ляенемэрэ)
- Наталья Кругер, воспитатель (Таллиннский детский сад Махтра)
- Евгения Петкер, воспитатель (Таллиннский детский сад Линнамяэ)
- Фаина Кочатова, помощник воспитателя (Таллиннский детский сад Кихну)
- Мария Воронкова, завуч (Таллиннский детский сад Палласти)
- Рональд Кару, преподаватель саксофона (Музыкальная школа Ласнамяэ)
- Марина Копрова, завуч (Ласнамяэская основная школа)
- Наталья Панова, логопед (Таллиннский образовательный консультационный центр)
- Владлена Министрова, воспитатель (Таллиннский детский сад Кивимурру)
- Рийна Оттисаар, заместитель директора (Таллиннский детский сад Лойтсу)
- Элина Сильман, воспитатель (Таллиннский детский сад Сели)
- Виктория Тарасовскис, помощник руководителя (Таллиннская Паэская гимназия)
- Марге Лейталу, воспитатель (Таллиннский детский сад Вормси)
- Рузанна Амбарцумян, учитель музыки (Таллиннский детский сад Раадику)
- Сирли Кокла, завуч (Таллиннский детский сад Сикупилли)
- Дана Гребенюк, учитель физкультуры (Таллиннский детский сад Линдакиви)
- Вероника Питьем-Кочетков, воспитатель (Таллиннский детский сад Суур-Паэ)
- Минни Каю, арт-терапевт (Таллиннский детский сад-основная школа Лаагна)
- Эева Кютт, воспитатель (Таллиннский детский сад Асундусэ)
- Татьяна Раннаэере, преподаватель (Таллиннская школа по интересам Тондираба)
- Раиса Волчанская, помощник воспитателя (Таллиннский детский сад Паэ)
- Моника Ваарметс, помощница воспитателя (Таллиннский детский сад Юлемистэ)
- Антонина Демедюк, учитель (Таллиннский Линнамяэский русский лицей)
- Елена Плиткина, воспитатель (Таллиннский детский сад Муху)
- Светлана Мусатова, воспитатель (Таллиннский детский сад Куристику)
- Свитослав Смолин, дворник (Таллиннский детский сад Кирсике)
- Ольга Колоди, учитель (Гимназия Ласнамяэ)
- Катре Теппан, воспитатель (Таллиннский детский сад Лийкури)
- Ниина Рыым, заведующая хозяйственной частью (Таллиннский детский сад Мустакиви)
- Кюлли Кури, руководитель по развитию (Таллиннская гимназия Лаагна)
- Мерике Наруск, завуч (Таллиннский детский сад Прийсле)
- Роберт Осипов, директор (Таллиннская гимназия для взрослых)
- Инга Тохвер, завуч (Таллиннский детский сад Кивила)
- Юлия Врацких, завуч (Таллиннская средняя школа Ляэнемерэ)
- Анжелика Питомец, преподаватель (Таллиннская Ласнамяэская школа механики)
- Таали Вяхтер, воспитатель (Таллиннский детский сад Тууле)
- Крис Кийпус, учитель (Русская Ласнамяэская гимназия)
- Алари Пылм, учитель (Таллиннская гимназия Куристику)
- Гайда Сюльд, воспитатель (Таллиннский детский сад Лаагна Руккилилль)
- Екатерина Вайда, заведующая хозяйственной частью (Таллиннский детский сад Арбу)
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