ВИДЕОРЕПОРТАЖ ⟩ «Зарплата учителя могла бы быть выше»: в Ласнамяэ отметили лучших учителей 2022 года

«Работа учителя никогда не была лёгкой, и с годами становится всё сложнее. Именно поэтому мы хотим выразить признание тем педагогам, кто, несмотря на все сложности является примером для своих коллег, а также вносит свой вклад в то, чтобы наши дети были образованными, вежливыми и смелыми членами общества», – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.