Бельгийская сатирическая газета снова решила посмеяться над нашим премьером. Темой стало недавнее вступление Каи Каллас в ряды организации NAFO, пишет Elu24.
Бельгийская сатирическая газета снова подшутила над нашим премьером: Каллас не в обиде
Сатирическая газета Le Chou, котрая входит в холдинг The Brussels Times, называет себя самым безумным источником новостей в Европе, намеренно сообщая неточные новости. Они и раньше упоминали Каю Каллас в своих статьях, и вот снова это издание решило отметить нашего премьер-министра. "Шарль Мишель спрашивает Каю Каллас из Эстонии о членстве в НАФО", - написал Ле Шу в Твиттере, подисав фотографию Каллас и председателя Европейского совета Шарля Мишеля.
Charles Michel Asks Estonia’s Kaja Kallas About #NAFO Membership pic.twitter.com/LLVRovHIXK— Le Chou News (@LeChouNews) October 8, 2022
NAFO — интернет-сообщество, посвященное противодействию российской пропаганде и дезинформации о российском вторжении на Украину. Публикует мемы, высмеивающие российские военные усилия и стратегию методом шитпостинга. Также собирает средства для украинских военных и других проукраинских целей. Аватар группы — изображение собаки сиба-ину по имени Fella. По мнению The Economist, является успешной формой информационной войны. Кая Каллас стал членом этой организации в конце сентября, премерив на себя символичный мем.
Мем был создан в мае 2022 года, когда Twitter-художник @Kama_Kamilia начал добавлять аватар в виде изображения собаки сиба-ину, известный как Fella, к фоторепортажам боевых действий на Украине. 24 мая того же года была создана интернет группа NAFO с аватаром Fella в качестве символа.
"Вы делаете хорошую работу", - похвалила Каллас организацию, которая борется с российской пропагандой, Возможно, пост сатирической газеты был вдохновлен этим событием, а возможно, Шарль Мишель хотел бы увидеть собачью версию себя?
Кая Каллас на день заменила свое фото в Твиттере на собачий мем, чтобы подвигнуть людей жертвовать для Украины.
My greetings to #NAFOfellas - you’re doing a great job fighting bad takes and Russian propaganda, and raising funds for Ukraine’s defence. I salute you, #Fellas.— Kaja Kallas (@kajakallas) September 25, 2022
Thank you for gifting me my own Fella, @Phoenixfire709. #NAFO expansion is non-negotiable. https://t.co/cJIPI5ThnL
Как Каллас воспринял сообщение бельгийского таблоида о том, что Шарль Мишель спрашивал ее о членстве в организации мемов? С юмором. Каллас опубликовала ее в своем Инстаграме.
Это не первый раз, когда La Chou высмеивает Кая Каллас. 7 июля этого года на аккаунте газеты в Tвиттере была опубликована фотография Каллас перед резиденцией премьер-министра Великобритании. "Популярный премьер-министр Эстонии Кайя Каллас уходит с работы, чтобы заменить Бориса Джонсона во главе британского правительства". В то время Борис Джонсон еще был премьер-министром Великобритании.
Estonia’s Popular PM @KajaKallas Quits Job, Replaces Sinking Boris Johnson At Head Of UK Government pic.twitter.com/pDzdmZvQen— Le Chou News (@LeChouNews) June 7, 2022