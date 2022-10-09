Бельгийская сатирическая газета снова подшутила над нашим премьером: Каллас не в обиде

Сатирическая газета Le Chou, котрая входит в холдинг The Brussels Times, называет себя самым безумным источником новостей в Европе, намеренно сообщая неточные новости. Они и раньше упоминали Каю Каллас в своих статьях, и вот снова это издание решило отметить нашего премьер-министра. "Шарль Мишель спрашивает Каю Каллас из Эстонии о членстве в НАФО", - написал Ле Шу в Твиттере, подисав фотографию Каллас и председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

Charles Michel Asks Estonia’s Kaja Kallas About #NAFO Membership pic.twitter.com/LLVRovHIXK — Le Chou News (@LeChouNews) October 8, 2022

NAFO — интернет-сообщество, посвященное противодействию российской пропаганде и дезинформации о российском вторжении на Украину. Публикует мемы, высмеивающие российские военные усилия и стратегию методом шитпостинга. Также собирает средства для украинских военных и других проукраинских целей. Аватар группы — изображение собаки сиба-ину по имени Fella. По мнению The Economist, является успешной формой информационной войны. Кая Каллас стал членом этой организации в конце сентября, премерив на себя символичный мем.

Мем был создан в мае 2022 года, когда Twitter-художник @Kama_Kamilia начал добавлять аватар в виде изображения собаки сиба-ину, известный как Fella, к фоторепортажам боевых действий на Украине. 24 мая того же года была создана интернет группа NAFO с аватаром Fella в качестве символа.