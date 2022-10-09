Сосиски – это универсальное блюдо для любой семьи. Вкусные и сочные сосиски очень любят детки.
90 процентов хозяек делают ошибки: как правильно варить сосиски – простой рецепт приготовления
90 процентов хозяек делают ошибки: как правильно варить сосиски – простой рецепт приготовления
Чтобы не совершать ошибок и правильно варить сосиски, Главред расскажет пару хитростей.
Чтобы сосиски никогда не лопались и не разваливались, варить нужно их правильно. Полуфабрикаты нужно обжарить на сухой сковороде 2 минуты, и только потом варить. Такая хитрость поможет не испортить сосиски.
Не снимайте никогда с сосисок целлофановую обертку. Стоит два раза вилкой проколоть бумагу и отварить.
Сколько нужно варить сосиски
Сосиски нужно варить в подсоленной кипящей воде, на медленном огне. Никогда не заливайте сосиски холодной водой.
Если у вас замороженные сосиски – варить 5-12 минут.
Если охлажденные сосиски – варить 3-5 минут.
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