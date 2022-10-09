90 процентов хозяек делают ошибки: как правильно варить сосиски – простой рецепт приготовления

Чтобы не совершать ошибок и правильно варить сосиски, Главред расскажет пару хитростей.

Чтобы сосиски никогда не лопались и не разваливались, варить нужно их правильно. Полуфабрикаты нужно обжарить на сухой сковороде 2 минуты, и только потом варить. Такая хитрость поможет не испортить сосиски.

Не снимайте никогда с сосисок целлофановую обертку. Стоит два раза вилкой проколоть бумагу и отварить.

Сколько нужно варить сосиски

Сосиски нужно варить в подсоленной кипящей воде, на медленном огне. Никогда не заливайте сосиски холодной водой.

Если у вас замороженные сосиски – варить 5-12 минут.