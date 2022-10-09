Известная эстонская певица вступила в Кайтселийт: это логично, я живу в трех километрах от России

В программе "Утро с Ану" Ленна рассказала о новых песнях и планах на будущее. Недавно певица выпустила небольшой альбом из трех песен в сотрудничестве с Ирис Весик. "Я счастлива, что смогла творить только в женской энергии, - говорит Ленна. - Мы много говорили о том, что волнует меня сейчас, какие темы я хотела бы затронуть в своих песнях, и Ирис соединила все мои и свои мечты, и получились великолепные песни. Когда я услышала эти тексты, я задохнулась от восторга... Она смогла создать нечто волшебное".