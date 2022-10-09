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Известная эстонская певица вступила в Кайтселийт: это логично, я живу в трех километрах от России

Limon.ee
Известная эстонская певица вступила в Кайтселийт: это логично, я живу в трех километрах от России
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Ленна Куурма
Ленна Куурма Фото: Kuvatõmmis ERR-i videost

Жизнь эстонской певицы Ленны Куурмаа в последнее время была полна важных дел - она выпустила альбом из трех песен, окончила среднюю школу и весной вступила в ряды Кайтселийта, пишет Elu24.

В программе "Утро с Ану" Ленна рассказала о новых песнях и планах на будущее. Недавно певица выпустила небольшой альбом из трех песен в сотрудничестве с Ирис Весик. "Я счастлива, что смогла творить только в женской энергии, - говорит Ленна. - Мы много говорили о том, что волнует меня сейчас, какие темы я хотела бы затронуть в своих песнях, и Ирис соединила все мои и свои мечты, и получились великолепные песни. Когда я услышала эти тексты, я задохнулась от восторга... Она смогла создать нечто волшебное".

Песня Holding You - самая любимая из трех песен певицы именно из-за ее послания. "Надежда - это то, что, как я чувствую, необходимо мне в данный момент, и это то, что нужно всему миру", - уверена Ленна, которая утверждает, что сейчас у людей много страха, паники и невежества.

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