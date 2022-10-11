Эстонский астролог Ольга Потемкина в Фейсбуке опубликовала несколько полезных советов-действий для всех нас, которые помогут сохранить равновесие в сложное время.
Эстонский астролог подсказала, что надо делать, чтобы сохранить максимум спокойствия в наше непростое время
Планеты Сатурн и Уран считаются планетами, влияющими на жизнь всего человечества в целом.
В этом году Сатурн движется по Водолею. В этом знаке Сатурн обладает максимальной силой проявления своих качеств: консерватизма, высокомерия, стремления к власти, сохранения статуса, следования своим принципам, терпения, справедливости и так далее. Его часто называют «планетой судьбы». В Водолее он стремится ограничить свободу во всех ее смыслах - от личной до государственной.
Уран с 2018 года движется по Тельцу. В противовес Сатурну, Уран стремится расширить свое влияние, а вместе с ним активируются все, кто об этом мечтает. В Тельце Уран проявляет свои самые темные качества: он пренебрегает старыми ценностями, он врывается во все стороны жизни, диктуя свои условия. Его не волнуют люди и их чаяния. Его цель – любым путем достичь своих, часто материальных целей (Телец – знак денег).
Эти две планеты с февраля находятся в конфликте («квадрат», расстояние между планетами 90° ± 8°), который ежедневно нарастал и на сегоднягний день достиг своего максимума. Конфликт этих планет играет ключевую роль в событиях на Украине.
Именно противостояние Урана с Сатурном формирует непримиримую позицию сторон, отвергая любое изменение. Квадрат усиливает диктаторские тенденции. Люди, охваченные энергией аспекта, даже борясь за прогресс и свободу, тиранят несогласных. Это аспект, провоцирующий войну и несчастье.
Сейчас планеты сблизились на максимально близкое расстояние и будут сближаться до 20 октября. Это значит, что градус конфликта будет нарастать. После 20 октября планеты начнут расходиться и успокоятся только к началу 2023 года.
Каждый человек рассматривается в астрологии как «трансформатор энергии звезд». Люди впитывают звездные энергии и превращают их в действия. На бытовом уровне квадратура действует, в первую очередь, на уровне электроэнергии. Кризис в этой области будет усугубляться, цены, скорее всего, расти, и отключение электричества также возможно. Условия заставляют людей экономить электроэнергию, что может являться своеобразной компенсацией злого «квадрата». Полезно не только с практической точки зрения, но и для распределения энергии планет, запастись батарейками, фонариками, зарядными устройствами, оборудованными солнечными батареями. Можно начать строить «пирамиду» из мелких монет, которую каждые десять дней стоит разрушать, монеты тратить, а затем начать строить заново, чтобы через десять дней разрушить пирамиду вновь.
Какими бы ни казались мелкими эти шаги, поверьте моему опыту, они реально помогают. Также помогает внутренняя позиция человека: спокойное следование своим личным целям, но не за счет других.