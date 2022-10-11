Эстонский астролог подсказала, что надо делать, чтобы сохранить максимум спокойствия в наше непростое время

Планеты Сатурн и Уран считаются планетами, влияющими на жизнь всего человечества в целом.

В этом году Сатурн движется по Водолею. В этом знаке Сатурн обладает максимальной силой проявления своих качеств: консерватизма, высокомерия, стремления к власти, сохранения статуса, следования своим принципам, терпения, справедливости и так далее. Его часто называют «планетой судьбы». В Водолее он стремится ограничить свободу во всех ее смыслах - от личной до государственной.

Уран с 2018 года движется по Тельцу. В противовес Сатурну, Уран стремится расширить свое влияние, а вместе с ним активируются все, кто об этом мечтает. В Тельце Уран проявляет свои самые темные качества: он пренебрегает старыми ценностями, он врывается во все стороны жизни, диктуя свои условия. Его не волнуют люди и их чаяния. Его цель – любым путем достичь своих, часто материальных целей (Телец – знак денег).

Эти две планеты с февраля находятся в конфликте («квадрат», расстояние между планетами 90° ± 8°), который ежедневно нарастал и на сегоднягний день достиг своего максимума. Конфликт этих планет играет ключевую роль в событиях на Украине.

Именно противостояние Урана с Сатурном формирует непримиримую позицию сторон, отвергая любое изменение. Квадрат усиливает диктаторские тенденции. Люди, охваченные энергией аспекта, даже борясь за прогресс и свободу, тиранят несогласных. Это аспект, провоцирующий войну и несчастье.