Для тех, кто на диете: четыре осенних продукта, которые утоляют тягу к сладкому и помогают похудеть

Многие свежие продукты, включая большинство фруктов и овощей, являются сезонными, и с наступлением холодов они постепенно исчезают с полок супермаркетов и из наших холодильников.

Но несмотря на это, осень - не повод отказываться от принципов здорового питания и начинать бесконтрольно есть мучное и сладкое. Эксперты по питанию и шеф-повар Том Беннет рассказали Еxpress.co.uk о лучших сезонных продуктах для сбалансированного питания.

Свекла доступна в супермаркетах круглый год, но сезон свеклы начинается в октябре. Это отличное дополнение к диете для похудения, так как в ней много клетчатки и мало калорий.

Благодаря высокому содержанию клетчатки она отлично подходит для стимулирования роста полезных бактерий в кишечнике, что необходимо для здоровой пищеварительной системы, поэтому при добавлении свеклы к здоровой диете она может помочь сбросить лишний вес.

Свекла также богата фолиевой кислотой, которая помогает вашим клеткам расти и функционировать. Одна чашка свеклы содержит 3,8 г клетчатки и всего 59 калорий.