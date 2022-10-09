Вред геля-лака: почему женщины всё чаще отказываются от такого покрытия

Оказывается, состав большего количества гелей-лаков далек от безопасного. Именно поэтому, как утверждают мастера маникюра, клиентки всё чаще отказываются от цветного покрытия гелем-лаком. Если и ты беспокоишься о своем здоровье, читай нашу статью.

Вред геля-лака

Специалисты утверждают, что в составе современных гелей-лаков присутствует множество химических компонентов, которые могут негативно влиять на здоровье. Причем гели-лаки влияют не только на здоровье клиенток, но и на здоровье самих мастеров.

Какие компоненты в составе геля-лака могут навредить

Есть три главных компонента, которые делают гель-лак опасным для здоровья. К ним относятся формальдегид, толуол и дибутилфталат.

Формальдегид — компонент, который считается самым вредным в составе любого косметического средства, в том числе геля-лака. В геле-лаке формальдегид выступает консервантом, который помогает ему дольше храниться и не позволяет размножаться бактериям. Именно этот компонент чаще всего вызывает аллергию у клиенток маникюрных салонов.

Тем не менее формальдегид официально не запрещен в составе гелей-лаков. Главное условие — вещество не должно попадать на кожу. При этом норма формальдегида в составе геля-лака не должна превышать 0,1 % состава.

Именно поэтому ответственные производители и вовсе не добавляют формальдегид в состав своих материалов. Недобросовестные же создатели гелей-лаков частенько пытаются замаскировать опасный компонент, указывая неточное или измененное название — Aldehyd mravenc, Bfv, Methanal, Formalin, Aldeide и другие.