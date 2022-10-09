Наверное, нет более популярной бьюти-процедуры для женщин, чем маникюр. Особенно это касается маникюра с покрытием ногтей гелем-лаком. И это не удивительно, поскольку с каждым днем появляются всё новые марки и цвета лаков для стойкого покрытия. Но в последнее время специалисты всё чаще говорят о том, что вред геля-лака для организма может быть очень серьезным, пишет mirhitrostey.com.
Вред геля-лака: почему женщины всё чаще отказываются от такого покрытия
Оказывается, состав большего количества гелей-лаков далек от безопасного. Именно поэтому, как утверждают мастера маникюра, клиентки всё чаще отказываются от цветного покрытия гелем-лаком. Если и ты беспокоишься о своем здоровье, читай нашу статью.
Вред геля-лака
Специалисты утверждают, что в составе современных гелей-лаков присутствует множество химических компонентов, которые могут негативно влиять на здоровье. Причем гели-лаки влияют не только на здоровье клиенток, но и на здоровье самих мастеров.
Какие компоненты в составе геля-лака могут навредить
Есть три главных компонента, которые делают гель-лак опасным для здоровья. К ним относятся формальдегид, толуол и дибутилфталат.
Формальдегид — компонент, который считается самым вредным в составе любого косметического средства, в том числе геля-лака. В геле-лаке формальдегид выступает консервантом, который помогает ему дольше храниться и не позволяет размножаться бактериям. Именно этот компонент чаще всего вызывает аллергию у клиенток маникюрных салонов.
Тем не менее формальдегид официально не запрещен в составе гелей-лаков. Главное условие — вещество не должно попадать на кожу. При этом норма формальдегида в составе геля-лака не должна превышать 0,1 % состава.
Именно поэтому ответственные производители и вовсе не добавляют формальдегид в состав своих материалов. Недобросовестные же создатели гелей-лаков частенько пытаются замаскировать опасный компонент, указывая неточное или измененное название — Aldehyd mravenc, Bfv, Methanal, Formalin, Aldeide и другие.
Толуол относится к растворителям. В составе он может быть обозначен как methylbenzene, methylbenzene, methane, benzene, toluol, antisal 1a. Его применение позволительно в небольших концентрациях.
Но даже в малом количестве он способен вызывать аллергию и раздражение на коже. В больших количествах пары толуола могут влиять на нервную систему, вызывая головокружение и мигрень.
Дибутилфталат — это компонент, который делает гель-лак пластичным, защищая покрытие от ломкости и трещин. Этот компонент особенно пагубно влияет на женское здоровье. Он вызывает гормональные сбои и другие проблемы с репродуктивной функцией женщины. К тому же он токсичен для печени, почек и нервной системы.
Как защитить себя от вредного воздействия гелей-лаков
Конечно, самым простым и радикальным способом станет полный отказ от маникюра с покрытием. Но ведь не каждая дама согласна на такие меры. У нас есть несколько советов, как сделать уход за руками безопаснее.
Если ты не готова отказываться от цветного покрытия гелем-лаком, постарайся максимально обезопасить этот процесс. Проследи, чтобы в материалах, которые использует мастер, не было опасных компонентов. Лучше лишний раз переспросить, чем потом лечить последствия.
После гигиенического маникюра, наноси на ногти обычный маникюрный лак, а не гель-лак. Его действие на здоровье менее пагубно, чем у стойкого сородича.
Если же цветной маникюр для тебя не столь принципиален, сделай выбор в пользу прозрачного покрытия укрепляющим лаком. К слову, таким образом ты поддержишь один из модных трендов. Маникюр без маникюра всё чаще выбирают известные блогеры и другие знаменитости. Такой маникюр делает руки ухоженными, но при этом подходит абсолютно к любому наряду.
Не забывай снимать покрытие специальными средствами, а лучше в кресле у профессионала. Так ты защитишь свой ноготь от чрезмерного истончения. Помни, что чем плотнее ноготь, тем меньше химические средства влияют на него.
Не забывай, что красота вовсе не требует жертв. Она требует времени, денег и регулярности.