Недавно обратила внимание на то, что мы на радио получаем все больше писем, в которых люди рассказывают, что им удалось оживить интимную сторону своего брака, пустив в постель больше людей. И поверьте - это не только какие-то отдельные письма. Свингеры стали настолько популярны, что в случае, если вы занимаетесь сексом только со своим партнером, вы начинаете чувствовать себя несовременными, пишет журналистка Скайва Ясевичуте из издания rusklik.tvnet.lv.
Предупреждение!
Изображения могут быть шокирующими. Хотите продолжить просмотр?
Для подписчиков
С чужим партнером в отдельной комнатке или со своим в общем зале. Опыт в литовском свингер-клубе
С чужим партнером в отдельной комнатке или со своим в общем зале. Опыт в литовском свингер-клубе