Вт, 11.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

ВАУ! ⟩ Ким Кардашьян позирует в грязи в платье из ремней Balenciaga

Limon.ee
Ким Кардашьян позирует в грязи в платье из ремней Balenciaga
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Ким Кардашьян
Ким Кардашьян Фото: Miguel Medina

Звезда примерила провокационный наряд из новой коллекции, пишет ELLE.

Ким Кардашьян воссоздала атмосферу показа Balenciaga для новой фотосессии. Напомним, что не так давно в Париже модный Дом показал весеннюю коллекцию 2023 года. Шоу прошло в нетривиальных условиях. Вместо подиума — мокрая дорога, а вместо декораций — горы грязи.

На серии новых фотографий Кардашьян позирует, лежа в грязи, в платье из кожаных ремней. «Когда я не смогла попасть на шоу Balenciaga, и Демна прислал шоу мне», — написал Ким в подписи. Образ 41-летняя бизнесвумен дополнила мюли на каблуке и футуристичными очками.
Ключевые слова
Наверх