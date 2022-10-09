ВАУ! ⟩ Ким Кардашьян позирует в грязи в платье из ремней Balenciaga

Ким Кардашьян воссоздала атмосферу показа Balenciaga для новой фотосессии. Напомним, что не так давно в Париже модный Дом показал весеннюю коллекцию 2023 года. Шоу прошло в нетривиальных условиях. Вместо подиума — мокрая дорога, а вместо декораций — горы грязи.

На серии новых фотографий Кардашьян позирует, лежа в грязи, в платье из кожаных ремней. «Когда я не смогла попасть на шоу Balenciaga, и Демна прислал шоу мне», — написал Ким в подписи. Образ 41-летняя бизнесвумен дополнила мюли на каблуке и футуристичными очками.