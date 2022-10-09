Пользовательница социальной сети Facebook опубликовала в своем аккаунте снимок из сетевого магазина, где под упаковками куриного мяса с этикеткой «Био» значатся цены в 33,97 евро за килограмм филе и 25,99 за килограмм куриных окорочков в вакуумной упаковке, сообщает lz.lv. « Приятного аппетита!» - прокомментировала она. Хочется узнать, в Эстонии тоже скоро следует ожидать таких цен?
ЭТО ГДЕ? ⟩ Встречайте: килограмм курицы за 33 евро уже на прилавках
Пользователи Сети активно распространили снимок, в комментариях к публикации ругали латвийских политиков и правительство, а также поделились с другими актуальным рецептом приготовления такой курицы на неделю на всю семью: «Рецепт называется »вприглядку«. Покупаешь 1 филешку и всей семьёй на неё смотрим», - иронично написала одна из комментаторов.
В целом ситуация в аграрном секторе Латвии стабильная, хотя по поводу добычи сырья сохраняется неопределенность и тревога, сказала заведующая отделом продвижения аграрного рынка Института сельскохозяйственных ресурсов и экономики Ингуна Гулбе, комментируя ситуацию с продуктами питания в Латвии. По ее словам, большой паники в отрасли нет, но есть неопределенность и беспокойство по поводу того, где закупать минеральные удобрения, придут ли они из Украины, удастся ли купить в Китае и Канаде, будут ли ввозные таможенные правила будут изменены и так далее.
Но ситуация в молочном животноводстве безрадостна. Подорожало не только зерно, но и до сих пор большая часть кормовых ингредиентов поступала из России и Украины. «Найти замену этим продуктам, которые мы ранее закупали в России и Украине, не так-то просто», — отметила Гульбе.