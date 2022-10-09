«В нашей собственной стране нам следует остерегаться таких иноязычных психопатов, - предупреждает журналист Неэме Рауд в социальных сетях, описывая свою субботнюю поездку на такси. - Я по-прежнему в целом поддерживаю фирму Bolt в других странах, но дома все не так».
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Эстонский журналист об ужасной поездке на такси Bolt: говорящий по-русски водитель грозился убить меня
Известный эстонский журналист Неэме Рауд в субботу днем разместил в Фейсбуке сообщение, которое начиналось словами "Остерегайтесь психопатов из фирмы Bolt". Далее Рауд детально описал путешествие из дома в Таллиннский аэропорт, которое заняло всего восемь минут. Однако эти четыре километра оказались для Рауда весьма напряженными, пишет Elu24.