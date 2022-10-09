Эстонский журналист об ужасной поездке на такси Bolt: говорящий по-русски водитель грозился убить меня

Журналист Неэме Рауд проехал на такси фирмы Bolt и рассказал об этой незабываемой поездке

«В нашей собственной стране нам следует остерегаться таких иноязычных психопатов, - предупреждает журналист Неэме Рауд в социальных сетях, описывая свою субботнюю поездку на такси. - Я по-прежнему в целом поддерживаю фирму Bolt в других странах, но дома все не так».