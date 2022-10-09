Вт, 11.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Эстонский журналист об ужасной поездке на такси Bolt: говорящий по-русски водитель грозился убить меня

Таксофирма извинилась
Getter Trumsi Limon.ee
,
Эстонский журналист об ужасной поездке на такси Bolt: говорящий по-русски водитель грозился убить меня
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments 3
Журналист Неэме Рауд проехал на такси фирмы Bolt и рассказал об этой незабываемой поездке
Журналист Неэме Рауд проехал на такси фирмы Bolt и рассказал об этой незабываемой поездке Фото: Madis Veltman/Sander Ilvest/Elu24 kollaaž

«В нашей собственной стране нам следует остерегаться таких иноязычных психопатов, - предупреждает журналист Неэме Рауд в социальных сетях, описывая свою субботнюю поездку на такси. - Я по-прежнему в целом поддерживаю фирму Bolt в других странах, но дома все не так».

Известный эстонский журналист Неэме Рауд в субботу днем разместил в Фейсбуке сообщение, которое начиналось словами "Остерегайтесь психопатов из фирмы Bolt". Далее Рауд детально описал путешествие из дома в Таллиннский аэропорт, которое заняло всего восемь минут. Однако эти четыре километра оказались для Рауда весьма напряженными, пишет Elu24.

"Я только сегодня прочитал о сердечном приступе Кристьяна Йыекалда и подумал, не поднимет ли Bolt мне давление?" - спросил сам себя Рауд и оказался прав. 

Ключевые слова
Наверх