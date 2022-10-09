ФОТО ⟩ Эдгар Сависсар рассказал в соцсетях, какие проблемы со здоровьем он переживает

Бывший политик Эдгар Сависаар время от времени писал о своей деятельности и публиковал фотографии в социальных сетях. Но в сентябре Сависаар был удивительно тих на своей страничке в Фейсбуке, поделившись с подписчиками лишь одним постом, написанным кем-то другим.

В начале октября стало известно, что Сависаар, который в мае этого года отметил свой 72-й день рождения, некоторое время отсутствовал в социальных сетях из-за проблем со здоровьем.

Он написал 8 октября: «Вы, наверное, заметили, что меня не было здесь некоторое время. Я занимался своими проблемами с ухудшающимся здоровьем». Сависаар не стал зацикливаться на своих переживаниях, добавив: «К счастью, я все еще могу наслаждаться прекрасной осенью на своем хуторе».