Бывший политик Эдгар Сависаар часто делает публикации в социальных сетях, но в прошлом месяце подписчики не дождались ни одного поста от него. 8 октября вечером Сависаар объяснил, почему он некоторое время отсутствовал на Фейсбуке, пишет Elu24.
ФОТО ⟩ Эдгар Сависсар рассказал в соцсетях, какие проблемы со здоровьем он переживает
Бывший политик Эдгар Сависаар время от времени писал о своей деятельности и публиковал фотографии в социальных сетях. Но в сентябре Сависаар был удивительно тих на своей страничке в Фейсбуке, поделившись с подписчиками лишь одним постом, написанным кем-то другим.
В начале октября стало известно, что Сависаар, который в мае этого года отметил свой 72-й день рождения, некоторое время отсутствовал в социальных сетях из-за проблем со здоровьем.
Он написал 8 октября: «Вы, наверное, заметили, что меня не было здесь некоторое время. Я занимался своими проблемами с ухудшающимся здоровьем». Сависаар не стал зацикливаться на своих переживаниях, добавив: «К счастью, я все еще могу наслаждаться прекрасной осенью на своем хуторе».
Он добавил к посту несколько красивых осенних фотографий.