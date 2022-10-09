Альбина Джанабаева превратилась в 64-летнюю Мадонну: что певица сделала с лицом?

Пластический хирург предостерегла от злоупотребления некоторыми инъекциями красоты, которые могут имет обратный эффект и сделать некогда милое лицо неузнаваемым. «У филлеров на основе гиалуроновой кислоты есть обратная сторона медали: они накапливают и притягивают воду. Соответственно, лицо вместе с ботулотоксином становится отечным. На это тоже мог повлиять и просто ботокс, потому что он приводит к расслаблению мышц, и они перестают прокачивать лимфу. Если колоть ботулотоксин по другой программе, которая будет способствовать тому, что жидкость будет «сбрасываться», такого бы эффекта не получилось. Конечный результат зависит не от препарата, а от специалиста, техники и даже от философии омоложения лица, которой придерживается специалист», — подчеркнула Лия Гавашели.

Что касается Альбины, то она предпочитает в последнее время не делиться секретами красоты. «Утром, за 20 минут до еды, выпиваем чайную ложку льняного масла, вечером через 20 минут после ужина, выпивается еще одна. Вечером можно принимать масло прямо перед сном. Через неделю можем увеличить до столовой», — рассказывала супруга Валерия Меладзе еще несколько лет назад.